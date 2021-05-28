Какое место Россия займет в группе? С кем сыграет в ¼ финала? Все расклады ЧМ-2021
На сайте ИИХФ неправильная таблица, но это не беда.
На сайте ИИХФ неправильная таблица, но это не беда.
Сборной России осталось сыграть три матча на групповом этапе чемпионата мира. 29 мая россияне сыграют со Швейцарией, 31 мая — со Швецией, и 1 июня встретятся со сборной Белоруссии.
На данный момент в группе А, где выступают наши, наблюдается троевластие: у Швейцарии, Словакии и России в активе по 9 очков, но россияне идут только на третьем месте. Это произошло потому, что первым критерием при равенстве очков является количество баллов, набранных в личных встречах. Внутри этой спорящей тройки Швейцария имеет 3 очка, и столько же у словацкой команды, но Словакия проиграла швейцарцам со счетом 1:8, поэтому занимает второе место, а наши — третье (поражение от словаков).
Группа А после четырех матчей:
Четвертое место в группе А на данный момент достается чехам, которые в недавней битве со Швецией одержали валидольную победу. У Чехии на счету 5 очков, и столько же у идущих пятыми датчан, которые пока уступают кубковую позицию по разнице шайб и с нетерпением ждут очной встречи с чешской командой.
Шансы на первое место в группе у сборной России достаточно неплохие. Впереди матч со Швейцарией, который во многом станет определяющим: если наша команда сможет обыграть оппонентов, то получит ощутимое преимущество. Другое дело, что сборная Белого креста после этого получает куда более легкий календарь, завершая групповой этап матчами с Великобританией и белорусами — в этих встречах швейцарцы наверняка смогут одержать две победы.
У наших же впереди будет матч с провалившейся Швецией, которой необходимо только побеждать во всех оставшихся играх. Как говорится, раненый зверь опасен вдвойне, но о России шведам пока думать рановато, поскольку сначала им надо выиграть у сборной Словакии. Если «Тре Крунур» потеряет очки со словаками, то матч Россия — Швеция будет лишен для них турнирного значения, и мотивации биться с нашими у скандинавов уже не будет.
На четвертую строчку в своей группе россияне опустятся вряд ли, а вот из первых трех мест могут занять абсолютно любое. Любопытный факт: на официальном сайте чемпионата мира опубликована неправильная турнирная таблица, в которой не учтены дополнительные показатели, а сборная России приятно занимает первое место в группе. Похоже, не случайно Рене Фазеля подозревали в особых симпатиях к русским.
Чтобы понять, с кем россияне могут сыграть в четвертьфинале, нужен расклад по группе В, поскольку раунды
Группа В после четырех матчей:
Финны пока занимают первую строчку, но впереди у них матчи против немцев, Латвии и Канады — двое последних будут биться за попадание в
Казахстан, идущий четвертым, может поменяться местами с Латвией уже в пятницу по итогам пятого тура, в котором казахстанской команде предстоит биться с прижатой к стенке Канадой, а Латвии — со вполне посильной Норвегией.
За три тура до окончания групповой стадии в обеих группах идет ожесточенная борьба, что бывает далеко не часто. Учитывая обилие сенсаций и плотность таблиц, положение команд и предварительные расклады способны серьезно измениться, поэтому «закладываться» на четвертьфинальное противостояние с немцами болельщикам сборной России пока явно не стоит.
Максим Замятин