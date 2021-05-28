Тарасенко — о сенсациях на ЧМ: Не так много свободного времени, чтобы следить за этим

«Карантин? Нормальная комната, есть, куда велик поставить. Смотришь фильмы, играешь в компьютер, с семьёй и с Димой много разговаривали по телефону. Осталось немного, сегодня уже можно выходить из номера. Нормально было.



Прошло четыре дня с окончания сезона, следил только за сборной России. Объяснения сенсациям нет. Осталось три игры в группе и плей-офф, надо фокусироваться на себе. Если хочешь побеждать, надо обыгрывать сильнейших. На каждом ЧМ есть сенсации, это задача журналистов — писать статьи по этому поводу. У меня было не так много свободного времени, чтобы следить за этим, — передаёт слова Тарасенко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.