Шалунов переведен из центра на край перед игрой ЧМ со швейцарцами
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Форвард сборной России по хоккею Максим Шалунов перед игрой чемпионата мира в Риге со швейцарцами переведен из центра на фланг, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Форвард сборной России по хоккею Максим Шалунов перед игрой чемпионата мира в Риге со швейцарцами переведен из центра на фланг, сообщили РИА Новости в
Чемпионат мира проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. Россияне в субботу сыграют против швейцарцев. Шалунов не набрал ни одного очка в первых четырех матчах турнира, играя в центре первого звена.
Полностью сочетания звеньев на тренировке россиян в пятницу выглядели следующим образом:
— вратари: Самонов, Бочаров.
— белые: Нестеров — Задоров, Слепышев — Воронков — Шалунов.
— синие: Гавриков — Проворов, Толчинский — Карнаухов — Барабанов.
— красные: Ожиганов — Рафиков, Галимов — Морозов — Бурдасов.
— черные: Дронов — Орлов,
Во второй группе работали: вратарь Иван Федотов, защитник Артем Зуб, форварды Андрей Кузьменко, Михаил Григоренко, Владимир Тарасенко. Нападающий Константин Окулов занимался по индивидуальной программе.