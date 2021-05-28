Сборная Швеции одержала волевую победу над британцами в матче чемпионата мира по хоккею

В составе победителей шайбы забросили Маркус Сёренсен (16-я минута), Джонатан Пудас (28) и Марио Кемпе (33, 53). У британцев отличился Лайам Кёрк (8).

21-летний Кёрк с пятью голами вышел на первое место в списке лучших снайперов турнира. Нападающий был выбран под общим 189-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги 2018 года клубом «Аризона». С 2018 по 2020 год он выступал в клубе юниорской лиги Онтарию «Питерборо».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QrjHwnY0EO8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная Швеции одержала вторую победу на чемпионате мира и поднялась на четвертое место в группе А, набрав шесть очков. Британцы с четырьмя очками занимают восьмую строчку турнирной таблицы. В следующем матче 29 мая команда Великобритании сыграет с чехами, а шведы днем позже встретятся со словаками.