Сборная Канады обыграла команду Казахстана в матче чемпионата мира по хоккею

В составе победителей шайбы забросили Эндрю Манжипан (7-я минута), Адам Херник (22), Коул Перфетти (48) и Коннор Браун (60), у казахстанцев дважды отличился Никита Михайлис (25, 42).

Канадцы после трех поражений на старте чемпионата мира одержали вторую победу подряд и с шестью очками занимают шестое место в турнирной таблице. Казахстанские хоккеисты идут на четвертой строчке и имеют на очко больше. В следующем матче обе команды сыграют с итальянцами. Казахстанские хоккеисты проведут матч 29 мая, сборная Канады — 30 мая.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/lRIny52VreU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Команды Канады и Казахстана во второй раз встретились в рамках чемпионатов мира. Их первая игра состоялась на предварительном этапе турнира 2012 года и завершилась победой канадцев со счетом 8:0.