Михайлис сделал дубль, но Казахстан проиграл Канаде на ЧМ-2021 по хоккею

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «кленовых листьев». В ходе игры команда Юрия Михайлиса уступала 0:2, но в третьем периоде сумела отыграться, вот только дотерпеть до овертайма не сумела — канадцы вырвали победу в непростом матче, причем последнюю шайбу забросили в пустые ворота, когда казахстанцы, сменив вратаря на шестого игрока, пытались зацепиться за ничью.

В составе победителей отличились Эндрю Мангипан (6-я минута), Адам Хенрик (21-я), Кол Перфетти (47-я) и Коннор Браун (60-я). У проигравших дубль оформил Никита Михайлис (25-я, 41-я).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/lRIny52VreU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В этом матче за казахстанцев сыграли два новых хоккеиста — 23-летний вратарь Андрей Шутов заменил на льду 22-летнего Никиту Бояркина, который ранее был номинирован на звание лучшего в турнире. А 21-летний Самат Данияр сменил форвардов Егора Петухова и Евгения Рымарева. Оба, как и Бояркин, сыграли в первых четырех играх.