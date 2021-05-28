«Мне не стыдно за команду». Главный тренер сборной Казахстана — о матче с Канадой на чемпионате мира

Дубль оформил Никита Михайлис, но лидеры мирового рейтинга забили в ответ четыре шайбы (2:4).
— Сегодня молодцы все. Играли здорово. Мы стушевались. Играли против сборной Канады. Хороший и мощный соперник, но наши ребята выглядели достойно. Создали уйму моментов. Могли сравнять счет и повести в счете. Но здорово сыграл вратарь соперника. И наш вратарь сильно сыграл, Шутов. Вся команда билась и сражалась. Мне не стыдно за них. Они выглядели достойно, — считает Михайлис.
— Какие бы выводы сделали из этой игры перед следующими матчами?
— Дисциплина, в первую очередь. Во втором периоде очень много удалений. Мы не имеем права позволять себе восемь минут штрафа. Это много. Мы и сил потратили. Это самое главное.
— Объясните замену Рымарева и почему вышел Шутов?
— Рымарева на завтра готовим. Канада играет в силовой хоккей — больше силовых игроков выпустили. А Шутова… Он показал хорошую игру. И в матче с Россией в Нур-Султане выручал. И сегодня выручал. У нас два вратаря.
— Почему не получаются матчи с североамериканскими командами?
— Желание и характер. Мне кажется, может быть, и наглости. Североамериканские хоккеисты азартны. Они играют до конца. Они лезут на ворота… В этом добавить надо.
— На сколько тяжело будет отдохнуть, ведь завтра матч с Италией дневной?
— Сложно. Попросили ребята после ужина лечь спать, на сколько это возможно. Будем восстанавливать, как можем.
Напомним, в следующем матче группового раунда Казахстан сыграет с Италией (29 мая), а завершит первый этап встречей с Норвегией (31 мая).