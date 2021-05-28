«Мы бы выиграли, но…». Голкипер сборной Казахстана оценил матч с Канадой на чемпионате мира

Дубль в матче оформил Никита Михайлис, но лидеры мирового рейтинга забили в ответ четыре шайбы (2:4). 23-летний вратарь дебютировал на турнире.

— Волнения не было. Нормально вошел в игру. Не важно, с кем играть. Канада-не Канада. Приятно было сыграть.

— Какой сэйв был лучшим?

— Никакого. Мы проиграли. Если бы выиграли, то я бы выделил.

— Оцени игру команды перед твоими воротами.

— Нормально играла. Чистили. Немного везения и мы бы выиграли эту игру.