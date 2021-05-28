«Мы бы выиграли, но…». Голкипер сборной Казахстана оценил матч с Канадой на чемпионате мира
Голкипер сборной Казахстана Андрей Шутов считает, что его команда могла обыграть Канаду на чемпионате мира, передает корреспондент Vesti.kz.
Голкипер сборной Казахстана Андрей Шутов считает, что его команда могла обыграть Канаду на чемпионате мира, передает корреспондент Vesti.kz.
Дубль в матче оформил Никита Михайлис, но лидеры мирового рейтинга забили в ответ четыре шайбы (2:4). 23-летний вратарь дебютировал на турнире.
— Волнения не было. Нормально вошел в игру. Не важно, с кем играть.
— Какой сэйв был лучшим?
— Никакого. Мы проиграли. Если бы выиграли, то я бы выделил.
— Оцени игру команды перед твоими воротами.
— Нормально играла. Чистили. Немного везения и мы бы выиграли эту игру.
Напомним, в следующем матче группового раунда Казахстан сыграет с Италией (29 мая), а завершит первый этап встречей с Норвегией (31 мая).