«Этот чемпионат мира никому не нужен!» Почему мировые СМИ игнорируют турнир в Риге
Даже в Канаде, на родине хоккея, никто особо не следит.
Даже в Канаде, на родине хоккея, никто особо не следит.
Нынешний чемпионат мира может побить все антирекорды по уровню интереса со стороны иностранных болельщиков и экспертов — в первую очередь это относится к Северной Америке. Нельзя сказать, чтобы чемпионат мира и раньше был центром привлечения внимания для Канады и США, но те же канадцы старались хоть
Как отметил генеральный секретарь федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс, обычно телевизионная аудитория ЧМ по хоккею суммарно составляет 1,5 миллиарда человек. Эта цифра была озвучена до старта нынешнего турнира, но, судя по всему, здесь имеет место обыкновенная манипуляция данным. Трудно представить, что каждый восьмой человек в мире следит за хоккейным чемпионатом, особенно если учесть, что в самых населенных странах в Азии и Южной Америке этот спорт не так хорошо известен. За пределами Европы хоккей не вызывает ажиотажа, и скорее всего, цифра в 1,5 миллиарда получилась из сложения телевизионных данных и просмотров видео в различных социальных сетях.
За океаном и вовсе турнир стали освещать очень скудно. Репортажи с матчей публикуют только новостные агентства Canadian Press и Associated Press, которым это положено по статусу, но это сугубо информационные заметки о том, кто забил, кто выиграл, и на каком месте в таблице находится. Крупнейший канадский телевизионный гигант Sportsnet на своем сайте публикует лишь перепечатки этих новостей от АР и СР, тем же занимается франкоязычный канал TVA Sports.
Лишь коллеги из TSN смогли прислать в Ригу своих журналистов и поддержали реноме бродкастера, но никаких скандалов и шумихи вокруг неудач сборной Канады не и в помине — словно и нет никакого чемпионата мира, где канадцы играют очень плохо. У пишущих североамериканских медиа все еще проще: найти текст про чемпионат мира, который бы отличался от простого упоминания счета матчей и расписания, крайне трудно.
Сейчас проходит розыгрыш Кубка Стэнли, поэтому большинство хоккейных болельщиков совершенно не заинтересованы в чемпионате мира. Я, как журналист из Коламбуса, слежу за хоккеистами из «Блю Джекетс», мне интересно, как у них идут дела. Но не могу сказать, что этот турнир имеет важное значение.
При этом, во время Олимпиады интерес к хоккейному турниру резко повышается.
«Во время Олимпиады в США весь спорт становится важным, будь то хоккей, плавание или стрельба из лука. Но за чемпионатом мира по хоккею здесь следят только отъявленные фанаты хоккея, да и то в контексте молодых талантов, которых можно увидеть в НХЛ, или своих любимых игроков из той же НХЛ. Даже если сборная США победит, это не станет громким событием. Сейчас играют в бейсбол,
Он отметил, что чемпионат мира по хоккею был бы более престижным, если бы проводился не каждый год и не пересекался по срокам с Кубком Стэнли.
Обозреватель из канадской Toronto Star Гилберт Нгабо специализируется на статьях о криминале, но страстно интересуется спортом. Он откровенно говорит о рекордно малом интересе к чемпионату мира даже на родине хоккея.
«Возможно,
В Европе интерес к текущему ЧМ более высокий, но и здесь нельзя сказать, чтобы турнир был
«Знаете, я перед каждым чемпионатом мира читаю, что до того турнира никому нет дела, — признался наставник шведов Юхан Гарпенлов, чья команда начала турнир с сенсационных поражений от датчан и белорусов. — Я перестал читать СМИ и социальные сети после проигрышей, это совсем не конструктивно и не позитивно».
Последний матч шведов со Швейцарией собрал достаточно большую телевизионную аудиторию по меркам этой страны — около 300 тысяч зрителей, но, очевидно, это было вызвано крайне непростым турнирным положением «Тре Крунур».
В Финляндии интерес к чемпионату мира можно оценить как самый высокий из европейских. Но, при этом, и там все оглядываются на НХЛ, куда активно сватают главного тренера национальной сборной Юкку Ялонена. Совсем недавно его похвалил генменеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен, что вызвало много слухов и скором отъезде специалиста, и выяснилось, что у него даже есть специальный пункт в контракте со сборной, который позволяет уехать в НХЛ в случае получения приглашения.
Единственное, что охотно подхватывается всеми СМИ — это нынешние скандалы. Замена флагов и ситуация с Белоруссией интригует журналистов и читателей за рубежом куда сильнее, чем исторические победы сборной Великобритании или Латвии.
«У меня был вопрос к Рене Фазелю. Не может ли он, используя свою давнюю дружбу с Александром Лукашенко, добиться освобождения оппозиционера Протасевича? Фазель ответил, что нет, и только его дружелюбный характер не дает ему отреагировать на такие вопросы неудобным образом. Он говорит, что ИИХФ — не политическая организация и не может вмешиваться в политические дела. И не может давать комментарии по этому поводу как президент ИИХФ — только как частное лицо. Политика стала интересней хоккея, но это не в первый раз», — отметил автор швейцарского портала Watson Клаус Цаугг.
Предыдущий раз, когда хоккейный чемпионат сильно пострадал от политический коллизий, был 59 лет назад. В 1962 году турнир принимали американские города
Нынешний турнир продлится до 6 июня, и до финального матча не останется без внимания мировой политики.