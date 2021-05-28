«Этот чемпионат мира никому не нужен!» Почему мировые СМИ игнорируют турнир в Риге

Нынешний чемпионат мира может побить все антирекорды по уровню интереса со стороны иностранных болельщиков и экспертов — в первую очередь это относится к Северной Америке. Нельзя сказать, чтобы чемпионат мира и раньше был центром привлечения внимания для Канады и США, но те же канадцы старались хоть как-то освещать игры свей сборной, писали аналитические тексты, говорили о пользе этого турнира для обкатки молодых игроков, то нынче все это выглядит очень скупо. А в американских СМИ найти информацию о турнире в Риге и вовсе проблематично — из хоккея там уделяют внимание только розыгрышу Кубка Стэнли.

«Даже если Штаты станут чемпионом, это не станет событием»

Как отметил генеральный секретарь федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс, обычно телевизионная аудитория ЧМ по хоккею суммарно составляет 1,5 миллиарда человек. Эта цифра была озвучена до старта нынешнего турнира, но, судя по всему, здесь имеет место обыкновенная манипуляция данным. Трудно представить, что каждый восьмой человек в мире следит за хоккейным чемпионатом, особенно если учесть, что в самых населенных странах в Азии и Южной Америке этот спорт не так хорошо известен. За пределами Европы хоккей не вызывает ажиотажа, и скорее всего, цифра в 1,5 миллиарда получилась из сложения телевизионных данных и просмотров видео в различных социальных сетях.

За океаном и вовсе турнир стали освещать очень скудно. Репортажи с матчей публикуют только новостные агентства Canadian Press и Associated Press, которым это положено по статусу, но это сугубо информационные заметки о том, кто забил, кто выиграл, и на каком месте в таблице находится. Крупнейший канадский телевизионный гигант Sportsnet на своем сайте публикует лишь перепечатки этих новостей от АР и СР, тем же занимается франкоязычный канал TVA Sports.

Лишь коллеги из TSN смогли прислать в Ригу своих журналистов и поддержали реноме бродкастера, но никаких скандалов и шумихи вокруг неудач сборной Канады не и в помине — словно и нет никакого чемпионата мира, где канадцы играют очень плохо. У пишущих североамериканских медиа все еще проще: найти текст про чемпионат мира, который бы отличался от простого упоминания счета матчей и расписания, крайне трудно.

Сейчас проходит розыгрыш Кубка Стэнли, поэтому большинство хоккейных болельщиков совершенно не заинтересованы в чемпионате мира. Я, как журналист из Коламбуса, слежу за хоккеистами из «Блю Джекетс», мне интересно, как у них идут дела. Но не могу сказать, что этот турнир имеет важное значение. Обозреватель Columbus Dispatch Джефф Свобода

При этом, во время Олимпиады интерес к хоккейному турниру резко повышается.

«Во время Олимпиады в США весь спорт становится важным, будь то хоккей, плавание или стрельба из лука. Но за чемпионатом мира по хоккею здесь следят только отъявленные фанаты хоккея, да и то в контексте молодых талантов, которых можно увидеть в НХЛ, или своих любимых игроков из той же НХЛ. Даже если сборная США победит, это не станет громким событием. Сейчас играют в бейсбол, плей-офф НХЛ и НБА, турниры по гольфу, автоспорт — хоккей не выдерживает конкуренции», — добавил Свобода.

Он отметил, что чемпионат мира по хоккею был бы более престижным, если бы проводился не каждый год и не пересекался по срокам с Кубком Стэнли.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPMHT4xhD11/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Hockey Canada (@hockeycanada)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Какой чемпионат мира? У нас «Торонто» против «Монреаля» в плей-офф!

Обозреватель из канадской Toronto Star Гилберт Нгабо специализируется на статьях о криминале, но страстно интересуется спортом. Он откровенно говорит о рекордно малом интересе к чемпионату мира даже на родине хоккея.

«Возможно, кто-то и следит за турниром прилежно, но это, наверное, родители, чьи дети там играют, или другие члены семей. Интерес канадских СМИ откровенно невелик — кроме Canadian Press никто почти не уделяет этому внимания. Что вы хотите: “Торонто” играет против “Монреаля” в плей-офф и почти вышел во второй раунд! Это очень редкое событие, даже матчи регулярного чемпионата между “Мэйпл Лифс” и “Канадиенс” вызывают огромный интерес», — отметил Нгабо.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CPY5hPJNZy6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CPY5hPJNZy6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPY5hPJNZy6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Toronto Maple Leafs (@mapleleafs)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Каждый год читаю, что до чемпионата мира никому нет дела»

В Европе интерес к текущему ЧМ более высокий, но и здесь нельзя сказать, чтобы турнир был чем-то особо привлекателен для журналистов — по крайней мере, со спортивной точки зрения. Наложение по срокам с финалами европейских еврокубков — Лиги Европы и Лиги Чемпионов — тоже сильно ударило по освещению. Даже скандинавы, где сборные традиционно привлекают большое внимание, все достаточно скромно: к примеру, в крупнейшей шведской газете Aftonbladet удивляются плохим результатам и далеко не всегда материалы о ЧМ ставят на первые позиции на сайте.

«Знаете, я перед каждым чемпионатом мира читаю, что до того турнира никому нет дела, — признался наставник шведов Юхан Гарпенлов, чья команда начала турнир с сенсационных поражений от датчан и белорусов. — Я перестал читать СМИ и социальные сети после проигрышей, это совсем не конструктивно и не позитивно».

Последний матч шведов со Швейцарией собрал достаточно большую телевизионную аудиторию по меркам этой страны — около 300 тысяч зрителей, но, очевидно, это было вызвано крайне непростым турнирным положением «Тре Крунур».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CPY1x7Cn_c4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CPY1x7Cn_c4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPY1x7Cn_c4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sportbladet (@sportbladet)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В Финляндии интерес к чемпионату мира можно оценить как самый высокий из европейских. Но, при этом, и там все оглядываются на НХЛ, куда активно сватают главного тренера национальной сборной Юкку Ялонена. Совсем недавно его похвалил генменеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен, что вызвало много слухов и скором отъезде специалиста, и выяснилось, что у него даже есть специальный пункт в контракте со сборной, который позволяет уехать в НХЛ в случае получения приглашения.

Политика — номер один

Единственное, что охотно подхватывается всеми СМИ — это нынешние скандалы. Замена флагов и ситуация с Белоруссией интригует журналистов и читателей за рубежом куда сильнее, чем исторические победы сборной Великобритании или Латвии.

«У меня был вопрос к Рене Фазелю. Не может ли он, используя свою давнюю дружбу с Александром Лукашенко, добиться освобождения оппозиционера Протасевича? Фазель ответил, что нет, и только его дружелюбный характер не дает ему отреагировать на такие вопросы неудобным образом. Он говорит, что ИИХФ — не политическая организация и не может вмешиваться в политические дела. И не может давать комментарии по этому поводу как президент ИИХФ — только как частное лицо. Политика стала интересней хоккея, но это не в первый раз», — отметил автор швейцарского портала Watson Клаус Цаугг.

Предыдущий раз, когда хоккейный чемпионат сильно пострадал от политический коллизий, был 59 лет назад. В 1962 году турнир принимали американские города Колорадо-Спрингз и Денвер, и принимающая сторона отказалась давать въездные визы хоккеистам из ГДР, где в это время возводилась Берлинская стена. В знак солидарности со своими братьями по соцлагерю, сборные СССР и ЧССР — главные фавориты турнира — тоже не приехали на чемпионат мира. Тогда свой «бесплатный» титул чемпионов завоевали шведы.