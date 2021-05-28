Ряд сборных на ЧМ в Риге могут снять флаги в знак солидарности с Белоруссией
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заявил, что несколько
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заявил, что несколько
В понедельник мэр Риги сообщил, что среди флагов
Как сообщает латвийская телекомпания LSM, Калвитис подчеркнул, что поддержка белорусской оппозиции — это нормальный политический жест, но это никак не должно было быть связано с чемпионатом мира по хоккею. По мнению главы Федерации хоккея Латвии, политики явно используют спорт в своих целях, а переносить ответственность на спортсменов неправильно.
Также Калвитис считает, что флаг Белоруссии можно было бы заменить у здания Рижской думы, но не на официальной площадке чемпионата мира.