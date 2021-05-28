Белорусские хоккеисты проиграли сборной Дании в матче чемпионата мира

В составе победителей шайбы забросили Николай Мейер (6-я минута), Маттиас Асперуп (45), Матиас Фром (48), Маркус Лауридсен (50) и Александр Труе (53). У белорусов отличились Артем Демков (3) и Михаил Стефанович (31).

В элитном дивизионе чемпионата мира команды встретились между собой в пятый раз. Белорусские хоккеисты потерпели третье поражение при двух победах.

Сборная Белоруссии с четырьмя очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице. Датчане набрали восемь очков и поднялись на четвертое место. В следующем матче датская команда 29 мая сыграет со словаками, а белорусские хоккеисты днем позже встретятся со швейцарцами.