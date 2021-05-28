Белорусские хоккеисты уступили датчанам в матче первого раунда ЧМ-2021

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Швейцария - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
12:15Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
12:15Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
16:15Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
16:15Не началсяНорвегия
США
Группа A
20:15Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
20:15Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
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Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
49
2
Швейцария
49
3
Словакия
49
4
Дания
58
5
Швеция
56
6
Чехия
45
7
Великобритания
54
8
Беларусь
54
Группа B
1
Финляндия
410
2
Германия
49
3
США
49
4
Латвия
58
5
Казахстан
57
6
Канада
56
7
Норвегия
55
8
Италия
40
28 мая, источник: БЕЛТА

Белорусские хоккеисты уступили датчанам в матче первого раунда ЧМ-2021

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА /. Белорусские хоккеисты уступили датчанам в матче первого раунда чемпионата мира со счетом 2:5 (1:1, 1:0, 0:4), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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С первых минут матча датчане попытались действовать с позиции силы, однако достаточно быстро белорусы смогли перехватить инициативу. Уже на третьей минуте Артем Демков откликнулся на передачу Владислава Кодолы и переиграл голкипера соперников. Скандинавы, пропустив гол, пошли в атаку большими силами и на шестой минуте Николай Майер сравнял счет. Датский нападающий реализовал большинство после удаления Ника Бэйлена.

Белорусы попытались отодвинуть игру от своих ворот. Опасно бросали по воротам соперников Егор Шарангович и Франсис Паре. Соперники ответили опасным моментом в исполнении Никласа Йенсена. На 12-й минуте Сергей Дрозд грубо сыграл против соперника и получил 5+20 мин, отправившись в раздевалку. Белорусская команда смогла выстоять, отразив атаки оппонентов.

Второй период начался с отличной игры белорусского голкипера Алексея Колосова, который совершил зрелищный сэйв. После стартовых попыток отличиться, хоккеисты обеих дружин стали играть преимущественно в центре площадки, навязывая соперникам борьбу за шайбу практически на каждом участке льда. При этом бросков по воротам было не слишком много.

На 31-й минуте Йеспер Йенсен получил две минуты штрафа, и большинство молниеносно использовал Михаил Стефанович. Игроку минской «Юности» помогли Степан Фальковский и Алексей Протас. Пропустив, датчане бросились отыгрываться, но счет до перерыва не изменился.

Во время загрузки произошла ошибка.

В третьем периоде количество датских атак к сожалению для болельщиков белорусской дружины переросло в качество. На то чтобы фактически решить судьбу поединка в свою пользу у датчан ушло менее половины периода.

Сначала на 45-й минуте отличился Маттиас Асперуп. Затем Матиас Фром воспользовался ошибкой белорусских хоккеистов и вывел скандинавов вперед. Маркус Лауридсен и Александр Тру на 53-й минуте игры упрочили преимущество подопечных Хайнца Элерса, которые отпраздновали победу.

После этого поединка белорусская сборная откатилась на восьмое место в турнирной таблице группы А с четырьмя очками после пяти матчей. Лидируют швейцарцы, у которых девять пунктов после четырех встреч.

Дания
5:2
1:1, 0:1, 4:0
Беларусь
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