Белорусские хоккеисты уступили датчанам в матче первого раунда ЧМ-2021

С первых минут матча датчане попытались действовать с позиции силы, однако достаточно быстро белорусы смогли перехватить инициативу. Уже на третьей минуте Артем Демков откликнулся на передачу Владислава Кодолы и переиграл голкипера соперников. Скандинавы, пропустив гол, пошли в атаку большими силами и на шестой минуте Николай Майер сравнял счет. Датский нападающий реализовал большинство после удаления Ника Бэйлена.

Белорусы попытались отодвинуть игру от своих ворот. Опасно бросали по воротам соперников Егор Шарангович и Франсис Паре. Соперники ответили опасным моментом в исполнении Никласа Йенсена. На 12-й минуте Сергей Дрозд грубо сыграл против соперника и получил 5+20 мин, отправившись в раздевалку. Белорусская команда смогла выстоять, отразив атаки оппонентов.

Второй период начался с отличной игры белорусского голкипера Алексея Колосова, который совершил зрелищный сэйв. После стартовых попыток отличиться, хоккеисты обеих дружин стали играть преимущественно в центре площадки, навязывая соперникам борьбу за шайбу практически на каждом участке льда. При этом бросков по воротам было не слишком много.

На 31-й минуте Йеспер Йенсен получил две минуты штрафа, и большинство молниеносно использовал Михаил Стефанович. Игроку минской «Юности» помогли Степан Фальковский и Алексей Протас. Пропустив, датчане бросились отыгрываться, но счет до перерыва не изменился.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DzyPMahaP1g" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В третьем периоде количество датских атак к сожалению для болельщиков белорусской дружины переросло в качество. На то чтобы фактически решить судьбу поединка в свою пользу у датчан ушло менее половины периода.

Сначала на 45-й минуте отличился Маттиас Асперуп. Затем Матиас Фром воспользовался ошибкой белорусских хоккеистов и вывел скандинавов вперед. Маркус Лауридсен и Александр Тру на 53-й минуте игры упрочили преимущество подопечных Хайнца Элерса, которые отпраздновали победу.