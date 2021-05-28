Сборная Норвегии по буллитам победила команду Латвии в матче чемпионата мира по хоккею

В составе победителей шайбы забросили Сондре Ульден (4-я минута), Кен-Андре Улимб (22), Матиас Петтерсен (42). Победный буллит на счету Микаэля Хаги. У хозяев турнира отличились Ренарс Крастенбергс (12), Роналд Кениньш (18) и Кристиан Рубинс (50).
Норвежцы набрали пять очков и занимают седьмое место в группе. Сборная Латвии с восемью очками вышла на четвертое место. В следующем матче норвежская команда 29 мая сыграет с американцами, а латвийцы днем позже встретятся с финнами.
Предварительный этап завершится 1 июня. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды каждой группы. Чемпионат мира завершится 6 июня.