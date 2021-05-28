Сборная Норвегии по буллитам победила команду Латвии в матче чемпионата мира по хоккею

Сборная Норвегии по буллитам победила команду Латвии в матче чемпионата мира по хоккею

РИГА, 28 мая. /ТАСС/. Сборная Норвегии со счетом 4:3 по буллитам одержала победу над командой Латвии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Команды выступают в группе В.