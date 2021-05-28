Беларусь на краю пропасти! Уступили Дании и практически лишились шансов на выход из группы

Групповая стадия чемпионата мира перевалила за экватор и начинает двигаться к своему завершению. Болельщики и эксперты всё чаще стали заглядывать в турнирную таблицу, делать прогнозы. А с этим на хоккейном турнире тяжело, сборные друг за другом продолжают удивлять хоккейную общественность своими результатами. Хотя в последние дни сенсаций куда меньше, чем на старте ЧМ, спрогнозировать точный состав участников четвертьфиналов всё ещё тяжело. Лидеры, которые оступились в первые дни, начали набирать ход. Матч между сборными Дании и Беларуси должен был стать ключевым для обеих команд.

Именно эти две команды создали трудности шведам на старте чемпионата мира. Сначала датчане усилиями Йенсена вырвали победу — 4:3, а на следующий день уже белорусы засушили «Тре крунур» — 1:0.

«Мужики, ЧМ — серьёзное соревнование. Если люди приезжают за 10 дней до ЧМ, каким бы ты ни был крутым игроком, то ты ничего не сделаешь. Лидеры не готовы! Кодола травмированный вышел, на волевых качествах. Ладно Шарангович, он-то в форме. Но есть над чем задуматься. Бэйлен? Пять голов привёз, это очень много для лидера, очень много. Это поражение болезненное. Мы же боремся за каждую победу, это рейтинг сборной. Мы понимали, что если проиграем этот матч — что толку с этого? У нас нет сочетаний одинаковых. Сборная Казахстана уже попала в четвёрку, у них всё наигранно, всё работает. А так… Готовить игроков, которые не нужны сборной — это неправильно», — сказал Михаил Захаров после поражения сборной Беларуси против Великобритании. Главный тренер был недоволен игрой некоторых хоккеистов.

В итоге Захаров вновь перетасовал все пары защитников, а также изменил сочетания троек нападения. Вне заявки по сравнению с прошлым матчем остались Сергей Костицын, Герман Нестеров, Данила Климович и Владислав Еременко. Помогут ли эти изменения белорусской сборной?

Тренер, игроки, эксперты — все отмечали, что у белорусов не ладится начало матчей. Сегодня подопечным Михаила Захарова удалось исправить ситуацию: уже на третьей минуте первого периода Артём Демков открыл счёт. Посмотрите, как форвард изящно разобрался с обороняющимся соперником.

Вторая проблема белорусов на этом турнире — дисциплина. За первый период команда получила 27 штрафных минут! Сначала малый штраф схлопотал Бэйлен. Датчанин Мейер метким броском реализовал лишнего.

Чуть позже нападающий Сергей Дрозд получил 5+20 за удар в голову, однако датчане не смогли реализовать численное преимущество. Команды ушли на перерыв при равном счёте.

Датчане продолжили доминировать на льду и во второй трети, серьёзно перебросав соперника — 25 бросков против 10 у белорусов по итогам 40 минут игрового времени. Но на второй перерыв белорусы уходили с преимуществом в счёте — 2:1. Отличился Михаил Стефанович, быстро реализовавший большинство.

Игру белорусов никак не назовешь идеальной. Хоккеисты допускают немало ошибок: где-то обрезаются нападающие, защитники достаточно часто теряют пятак. Тут на выручку полевым игрокам приходят вратари. Алексей Колосов, один из фаворитов предстоящего драфта НХЛ среди голкиперов, показывает достаточно неплохую игру. Молодой вратарь делает весомую заявку на высокий пик.

Но вратарь не может вечно спасать. Начало третьего периода осталось за датчанами. Сборная Беларуси слишком сильно прижалась к своим воротам и получила гол.

Подопечные Захарова почувствовали, что игра начинает уходить. Они пошли в атаку, но датчане были к этому готовы. В итоге скандинавы забросили три шайбы, воспользовавшись тремя ошибками Ника Бэйлена. Сначала защитник «Трактора» потерял шайбу на синей, затем он проспал нападающего соперника на пятаке, а в третий раз не смог словить шайбу рукой и потерял позицию. Своими индивидуальными ошибками Ник свёл на ноль все старания голкипера Алексея Колосова. Хотя стоит отметить, что белорусы слишком рано начали отбрасывать шайбу. За это их и наказали.