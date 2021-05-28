Беларусь на краю пропасти! Уступили Дании и практически лишились шансов на выход из группы

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Швейцария - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
12:15Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
12:15Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
16:15Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
16:15Не началсяНорвегия
США
Группа A
20:15Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
20:15Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
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1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
49
2
Швейцария
49
3
Словакия
49
4
Дания
58
5
Швеция
56
6
Чехия
45
7
Великобритания
54
8
Беларусь
54
Группа B
1
Финляндия
410
2
Германия
49
3
США
49
4
Латвия
58
5
Казахстан
57
6
Канада
56
7
Норвегия
55
8
Италия
40
28 мая, источник: Чемпионат.com

Беларусь на краю пропасти! Уступили Дании и практически лишились шансов на выход из группы

Сборная Беларуси потеряла очки в ключевом для себя матче. Не обошлось без ошибок легионеров.

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Источник: https://iihf.com

Групповая стадия чемпионата мира перевалила за экватор и начинает двигаться к своему завершению. Болельщики и эксперты всё чаще стали заглядывать в турнирную таблицу, делать прогнозы. А с этим на хоккейном турнире тяжело, сборные друг за другом продолжают удивлять хоккейную общественность своими результатами. Хотя в последние дни сенсаций куда меньше, чем на старте ЧМ, спрогнозировать точный состав участников четвертьфиналов всё ещё тяжело. Лидеры, которые оступились в первые дни, начали набирать ход. Матч между сборными Дании и Беларуси должен был стать ключевым для обеих команд.

Именно эти две команды создали трудности шведам на старте чемпионата мира. Сначала датчане усилиями Йенсена вырвали победу — 4:3, а на следующий день уже белорусы засушили «Тре крунур» — 1:0.

«Мужики, ЧМ — серьёзное соревнование. Если люди приезжают за 10 дней до ЧМ, каким бы ты ни был крутым игроком, то ты ничего не сделаешь. Лидеры не готовы! Кодола травмированный вышел, на волевых качествах. Ладно Шарангович, он-то в форме. Но есть над чем задуматься. Бэйлен? Пять голов привёз, это очень много для лидера, очень много. Это поражение болезненное. Мы же боремся за каждую победу, это рейтинг сборной. Мы понимали, что если проиграем этот матч — что толку с этого? У нас нет сочетаний одинаковых. Сборная Казахстана уже попала в четвёрку, у них всё наигранно, всё работает. А так… Готовить игроков, которые не нужны сборной — это неправильно», — сказал Михаил Захаров после поражения сборной Беларуси против Великобритании. Главный тренер был недоволен игрой некоторых хоккеистов.

В итоге Захаров вновь перетасовал все пары защитников, а также изменил сочетания троек нападения. Вне заявки по сравнению с прошлым матчем остались Сергей Костицын, Герман Нестеров, Данила Климович и Владислав Еременко. Помогут ли эти изменения белорусской сборной?

Тренер, игроки, эксперты — все отмечали, что у белорусов не ладится начало матчей. Сегодня подопечным Михаила Захарова удалось исправить ситуацию: уже на третьей минуте первого периода Артём Демков открыл счёт. Посмотрите, как форвард изящно разобрался с обороняющимся соперником.

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Вторая проблема белорусов на этом турнире — дисциплина. За первый период команда получила 27 штрафных минут! Сначала малый штраф схлопотал Бэйлен. Датчанин Мейер метким броском реализовал лишнего.

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Чуть позже нападающий Сергей Дрозд получил 5+20 за удар в голову, однако датчане не смогли реализовать численное преимущество. Команды ушли на перерыв при равном счёте.

Датчане продолжили доминировать на льду и во второй трети, серьёзно перебросав соперника — 25 бросков против 10 у белорусов по итогам 40 минут игрового времени. Но на второй перерыв белорусы уходили с преимуществом в счёте — 2:1. Отличился Михаил Стефанович, быстро реализовавший большинство.

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Игру белорусов никак не назовешь идеальной. Хоккеисты допускают немало ошибок: где-то обрезаются нападающие, защитники достаточно часто теряют пятак. Тут на выручку полевым игрокам приходят вратари. Алексей Колосов, один из фаворитов предстоящего драфта НХЛ среди голкиперов, показывает достаточно неплохую игру. Молодой вратарь делает весомую заявку на высокий пик.

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Но вратарь не может вечно спасать. Начало третьего периода осталось за датчанами. Сборная Беларуси слишком сильно прижалась к своим воротам и получила гол.

Подопечные Захарова почувствовали, что игра начинает уходить. Они пошли в атаку, но датчане были к этому готовы. В итоге скандинавы забросили три шайбы, воспользовавшись тремя ошибками Ника Бэйлена. Сначала защитник «Трактора» потерял шайбу на синей, затем он проспал нападающего соперника на пятаке, а в третий раз не смог словить шайбу рукой и потерял позицию. Своими индивидуальными ошибками Ник свёл на ноль все старания голкипера Алексея Колосова. Хотя стоит отметить, что белорусы слишком рано начали отбрасывать шайбу. За это их и наказали.

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Шансы белорусов на четвертьфинал стремятся к нулю. Теоретически они ещё есть, но впереди у Захарова и его команды — Швейцария и Россия.

Дания
5:2
1:1, 0:1, 4:0
Беларусь
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1971
Швейцария
1
СССР
СССР
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Швеция
Швеция
1972
Чехословакия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
СССР
СССР
3
Швеция
Швеция
1999
Норвегия
1
Чехия
Чехия
2
Финляндия
Финляндия
3
Швеция
Швеция
2001
Германия
1
Чехия
Чехия
2
Финляндия
Финляндия
3
Швеция
Швеция
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Швейцария — Словакия — 8:1. Лучшие моменты
Канада — Норвегия — 4:2. Лучшие моменты
Беларусь — Великобритания — 3:4. Лучшие моменты
Россия — Дания — 3:0. Лучшие моменты
Казахстан — Германия — 3:2. Лучшие моменты
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