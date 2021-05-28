Канада сделала шаг от пропасти, но ее судьба — в руках Казахстана. Расклады на плей-офф чемпионата мира
А Латвии для выхода в
А Латвии для выхода в
В пятницу на чемпионате мира в группе В состоялось два матча: Канада с огромным трудом удержала победу над Казахстаном (4:2), а Норвегия в серии буллитов одолела Латвию (4:3).
Оставшиеся игры в группе
Поражение прибалтийской сборной может помочь провалившей старт турнира канадской сборной.
В случае, если бы латвийцы набрали сегодня хотя бы на очко больше, при разнице в три балла и победе в личной встрече над «кленовыми листьями» им было бы достаточно обыграть Германию в основное время, чтобы обогнать канадцев. При таком раскладе с учетом побед финнов, немцев и американцев в других матчах Канада могла бы не попасть в
Правда, и без учета команды Боба Хартли остается весьма реалистичный расклад, при котором канадцы могут дважды победить в основное время и никуда не пробиться:
— Казахстан обыгрывает в основное время Италию и Норвегию — и набирает 13 очков;
— США обыгрывает хотя бы Италию и Норвегию — и набирает 15 очков;
— Финляндия обыгрывает Германию и Латвию — и набирает 15 очков;
— Германия обыгрывает Латвию — и набирает 12 очков (выше Канады по личным встречам).
Так что канадцам стоит активно болеть против Казахстана или надеяться, что Германия и Латвия разделят очки — в массовый провал США и Финляндии верится поменьше.
При этом не стоит забывать, что даже оптимистичный расклад возможен лишь в случае победы канадцев над Суоми в последний день группового этапа. В противном случае шансов выйти в