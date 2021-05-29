Спор за лидерство в группе. Российские хоккеисты сыграют со швейцарцами на чемпионате мира

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Швейцария - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
12:15Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
12:15Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
16:15Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
16:15Не началсяНорвегия
США
Группа A
20:15Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
20:15Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
49
2
Швейцария
49
3
Словакия
49
4
Дания
58
5
Швеция
56
6
Чехия
45
7
Великобритания
54
8
Беларусь
54
Группа B
1
Финляндия
410
2
Германия
49
3
США
49
4
Латвия
58
5
Казахстан
57
6
Канада
56
7
Норвегия
55
8
Италия
40
00:55 (мск), источник: ТАСС

Спор за лидерство в группе. Российские хоккеисты сыграют со швейцарцами на чемпионате мира

ТАСС, 29 мая. Сборная России по хоккею после двухдневной паузы проведет пятый матч на предварительном этапе чемпионата мира. Соперником россиян станет команда Швейцарии.

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Источник: РИА "Новости"

Россияне лидируют в таблице группы А с девятью очками, швейцарцы поднялись на второе место после крупной победы над словаками (8:1). Сборная Швейцарии в оставшихся матчах предварительного этапа встретится с командами Великобритании и Белоруссии — аутсайдерами группы. Следующим соперником подопечных Валерия Брагина будет команда Швеции, занимающая пятое место.

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К сборной России присоединились игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — защитник Дмитрий Орлов («Вашингтон») и нападающий Владимир Тарасенко («Сент-Луис»). Оба прошли карантин и уже провели первую тренировку. Орлов занимался в паре с Григорием Дроновым, а Тарасенко — с пропускавшими последние матчи из-за травм защитником Артемом Зубом, а также нападающими Андреем Кузьменко и Михаилом Григоренко. Есть вероятность, что Зуб, Кузьменко и Григоренко могут сыграть со швейцарцами.

По индивидуальной программе занимался форвард Константин Окулов, который получил повреждение в первой игре с чехами. В субботу в Ригу приедет вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, который сможет помочь команде уже в плей-офф.

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Сборная России обыграла Данию

Первый номер драфта пока в тени

За последние годы сборная Швейцарии по своему уровню вплотную подошла к давним фаворитам чемпионатов мира. Этого удалось добиться благодаря высокому уровню национального чемпионата, швейцарские хоккеисты играют ведущие роли в НХЛ. В 2013 и 2018 годах команда добиралась до финала чемпионата мира, но оба раза уступила шведам.

Швейцарцы в Риге выиграли у чехов (5:2), датчан (1:0) и словаков (8:1), на этом фоне разгром от шведов (0:7) кажется нелогичным. В той игре не выручил опытный вратарь Леонардо Дженони, пропустивший от скандинавов четыре шайбы. В следующей игре со словаками швейцарцы сполна реабилитировались за поражение, шестое очко набрал один из лучших бомбардиров и снайперов нынешнего турнира Грегори Хоффман (четыре гола + две передачи). Четыре шайбы на турнире также забросил форвард «Сан-Хосе» Тимо Майер.

Хоккей

Чемпионат мира 2021
Группа A, 29.05.2021, 16:15

Швейцария-Россия-

При этом ни одной шайбы не забросил первый номер драфта НХЛ 2017 года Нико Хишир, на счету которого две голевые передачи. Форвард «Нью-Джерси» играет в одном звене с сыном известного защитника «Крыльев Советов» Константина Курашева Филиппом, который выступает за «Чикаго».

Команды России и Швейцарии в 18-й раз сыграют друг с другом на чемпионате мира, на счету россиян 13 выигранных матчей и две ничьи. Памятными являются две победы швейцарцев в 1998 и 2000 годах. На первенстве 1998 года сборная Швейцарии впервые обыграла россиян (4:2), что потом не позволило сборной России выйти в полуфинал по итогам второго группового этапа. Спустя два года в Санкт-Петербурге российская команда, состоявшая, в основном, из игроков НХЛ, уступила со счетом 2:3 и по итогам турнира также не вышла в плей-офф.

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История чемпионатов мира
1933
Чехословакия
1
США
США
2
Канада
Канада
3
Чехословакия
Чехословакия
1960
США
1
США
США
2
Канада
Канада
3
СССР
СССР
1970
Швеция
1
СССР
СССР
2
Швеция
Швеция
3
Чехословакия
Чехословакия
2015
Чехия
1
Канада
Канада
2
Россия
Россия
3
США
США
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Казахстан — Германия — 3:2. Лучшие моменты
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