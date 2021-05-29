«Итальянцы будут рвать и метать». Эксперт предсказал Казахстану непростой матч за место в плей-офф ЧМ-2021

«Победив в упорнейшем поединке казахстанскую команду, канадцы пока так и не вошли в зону плей-офф группы “Б”, но вот казахов оттуда выдавили. Надо возвращаться, и лучше Италии соперника для этого просто придумать невозможно. Поэтому наши южные географические соседи будут оттаптываться на “макаронниках”, как только смогут. Много, конечно, не смогут, но на три очка должно хватить. С другой стороны, Казахстан да Норвегия — две команды, с которых Италия теоретически могла бы что-нибудь поиметь на этом чемпионате. Норвегия об итальянцев ноги уже вытерла, остался Казахстан. То есть осталась последняя возможность уехать с этого чемпионата мира хоть с каким-то минимальным чувством самоуважения. Поэтому итальянцы будут рвать и метать, но казахстанцы должны спокойно с этим справиться. Даже в том случае, если в первом периоде будут проигрывать по счету. Казахи у нас практически железные, итальянцы же в третьих периодах просаживаются. Поэтому если братья не смогут сразу сожрать “макаронников”, то домытарят их в заключительной двадцатиминутке. В общем, как ни крути, но казахи в этом матче терять очки не имеют права. Надеюсь, не потеряют. Надеюсь, победят, и не просто так, а обязательно в основное время, пусть и с совершенно небольшим перевесом в пару шайб», — приводит его слова «Рейтинг Букмекеров».