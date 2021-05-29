«Мы понимали наше положение». Канадский хоккеист оценил победу над Казахстаном на ЧМ-2021
Он забросил третью шайбу.
Он забросил третью шайбу.
19-летний форвард сборной Канады Коул Перфетти, ставший автором третьей шайбы в ворота Казахстана, поделился эмоциями от прошедшего матча в рамках группового раунда чемпионата мира по хоккею в Риге.
Встреча группы B завершилась со счетом 4:2 в пользу «кленовых листьев».
«Мы понимали наше положение и знали, что нужно непременно побеждать. Когда соперник сравнял счет, нам срочно требовалось забить еще один гол. Мне посчастливилось получить хороший пас, я увидел, куда можно бросить, когда наши игроки закрыли вратарю обзор, и я забил. Так что это была хорошая победа», — приводит его слова iihf.com.
Следующий матч Казахстан проведет сегодня, 29 мая, с Италией, с которой 30-го числа встретится Канада. Начало — в 15:15 по времени