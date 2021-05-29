«Мы понимали наше положение». Канадский хоккеист оценил победу над Казахстаном на ЧМ-2021

«Мы понимали наше положение и знали, что нужно непременно побеждать. Когда соперник сравнял счет, нам срочно требовалось забить еще один гол. Мне посчастливилось получить хороший пас, я увидел, куда можно бросить, когда наши игроки закрыли вратарю обзор, и я забил. Так что это была хорошая победа», — приводит его слова iihf.com.