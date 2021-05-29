Новое испытание для Брагина: прогноз на матч чемпионата мира Швейцария — Россия сегодня

Матч с Данией еще раз подчеркнул главную проблему сборной России: голы на этом чемпионате мира даются ей с большим трудом. Так, с датчанами первую шайбу мы увидели только в конце второго периода. В третьем были тревожные моменты, успокоил всех Барабанов, сделав счет 2:0. Команде Брагина не всегда удается выйти из своей зоны при давлении соперника, часто в таких случаях следует проброс или потеря шайбы. Несколько раз так ошибался Нестеров, экс-защитнику ЦСКА еще надо освоиться на турнире. Игра в большинстве пока тоже не выглядит идеальной, но голы забивать получается. По-прежнему не хватает Григоренко, повреждение получил еще и Кузьменко, а Шалунов, видимо, выжат после финала Кубка Гагарина. Зато Брагин объединил Воронкова с Морозовым по ходу матча, и это сработало. А вратарю Самонову добавит уверенности первый матч на ноль. Правда, из США ему уже вызвали сменщика.