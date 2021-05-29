Новое испытание для Брагина: прогноз на матч чемпионата мира Швейцария — Россия сегодня
Смотрим пятый матч сборной на ЧМ-2021.
Смотрим пятый матч сборной на ЧМ-2021.
Матч с Данией еще раз подчеркнул главную проблему сборной России: голы на этом чемпионате мира даются ей с большим трудом. Так, с датчанами первую шайбу мы увидели только в конце второго периода. В третьем были тревожные моменты, успокоил всех Барабанов, сделав счет 2:0. Команде Брагина не всегда удается выйти из своей зоны при давлении соперника, часто в таких случаях следует проброс или потеря шайбы. Несколько раз так ошибался Нестеров,
Швейцария после унизительных 0:7 от Швеции сорвала злость на словаках — 8:1! Пять голов было забито в большинстве, по розыгрышу лишнего швейцарцы лучшие на ЧМ: 9 голов в 20 попытках. Конкуренцию за место в воротах в команде Фишера выиграл Берра, сыгравший на ноль с Данией и остановивший словаков в 1-м периоде (те перебросали швейцарцев 12:4). Теперь у Швейцарии, как у России и Словакии, тоже 9 очков после 4 туров, а впереди еще матчи с Беларусью и Великобританией. Интересно, что лучшим бомбардиром у швейцарцев являются не «легионеры» из НХЛ Майер и Хишир, а форвард швейцарского «Цуга» Хоффманн, набравший 6 очков. Сборной России пока не могут помочь прилетевшие в Ригу Тарасенко и Орлов, а значит, особого прогресса в игре ждать не приходится. На то, что Швейцария не проиграет в основное время, БК Winline предлагает коэффициент 1,83.
Андрей Санталов