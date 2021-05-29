Новое испытание для Брагина: прогноз на матч чемпионата мира Швейцария — Россия сегодня

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Швейцария - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
12:15Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
12:15Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
16:15Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
16:15Не началсяНорвегия
США
Группа A
20:15Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
20:15Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
49
2
Швейцария
49
3
Словакия
49
4
Дания
58
5
Швеция
56
6
Чехия
45
7
Великобритания
54
8
Беларусь
54
Группа B
1
Финляндия
410
2
Германия
49
3
США
49
4
Латвия
58
5
Казахстан
57
6
Канада
56
7
Норвегия
55
8
Италия
40
08:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Новое испытание для Брагина: прогноз на матч чемпионата мира Швейцария — Россия сегодня

Смотрим пятый матч сборной на ЧМ-2021.

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Источник: РИА "Новости"

Матч с Данией еще раз подчеркнул главную проблему сборной России: голы на этом чемпионате мира даются ей с большим трудом. Так, с датчанами первую шайбу мы увидели только в конце второго периода. В третьем были тревожные моменты, успокоил всех Барабанов, сделав счет 2:0. Команде Брагина не всегда удается выйти из своей зоны при давлении соперника, часто в таких случаях следует проброс или потеря шайбы. Несколько раз так ошибался Нестеров, экс-защитнику ЦСКА еще надо освоиться на турнире. Игра в большинстве пока тоже не выглядит идеальной, но голы забивать получается. По-прежнему не хватает Григоренко, повреждение получил еще и Кузьменко, а Шалунов, видимо, выжат после финала Кубка Гагарина. Зато Брагин объединил Воронкова с Морозовым по ходу матча, и это сработало. А вратарю Самонову добавит уверенности первый матч на ноль. Правда, из США ему уже вызвали сменщика.

Во время загрузки произошла ошибка.

Швейцария после унизительных 0:7 от Швеции сорвала злость на словаках — 8:1! Пять голов было забито в большинстве, по розыгрышу лишнего швейцарцы лучшие на ЧМ: 9 голов в 20 попытках. Конкуренцию за место в воротах в команде Фишера выиграл Берра, сыгравший на ноль с Данией и остановивший словаков в 1-м периоде (те перебросали швейцарцев 12:4). Теперь у Швейцарии, как у России и Словакии, тоже 9 очков после 4 туров, а впереди еще матчи с Беларусью и Великобританией. Интересно, что лучшим бомбардиром у швейцарцев являются не «легионеры» из НХЛ Майер и Хишир, а форвард швейцарского «Цуга» Хоффманн, набравший 6 очков. Сборной России пока не могут помочь прилетевшие в Ригу Тарасенко и Орлов, а значит, особого прогресса в игре ждать не приходится. На то, что Швейцария не проиграет в основное время, БК Winline предлагает коэффициент 1,83.

Андрей Санталов

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Швеция — Великобритания — 4:1. Лучшие моменты
Казахстан — Канада — 2:4. Лучшие моменты
Швеция — Чехия — 2:4. Лучшие моменты
Финляндия — Италия — 3:0. Лучшие моменты
США — Латвия — 4:2. Лучшие моменты
Швейцария — Словакия — 8:1. Лучшие моменты
Канада — Норвегия — 4:2. Лучшие моменты
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