Казахстану предрекли исторический результат на ЧМ-2021 по хоккею

«Конечно же, победит сборная Казахстана, тут и думать нечего. Казахи поборолись с канадцами, но уступили им со счетом 2:4. Если сегодняшний матч выиграют, то впервые в своей истории выйдут в плей-офф на чемпионате мира. Они будут прилагать все свои усилия для этого, тем более им реально в такой ситуации повезло с соперником. Итальянцы выступают некими “мальчиками для битья”. Не знаю, для чего эта сборная приехала на турнир по хоккею. Игроки в команде сейчас просто никакие, до сих пор не одержали ни одной победы. Видимо, для них чемпионат так и закончится с нулем очков в турнирной таблице. Думаю, казахи шайбы так в две у номинальных хозяев выиграют, вряд ли больше, хотя кто знает. Соперник очень слабый. Сколько именно голов будет забито, сказать трудно, а вот сухая победа более чем вероятна», — приводит его слова «Рейтинг Букмекеров».