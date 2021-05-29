Казахстану предрекли исторический результат на ЧМ-2021 по хоккею
Ближайший соперник не одержал ни одной победы.
Ближайший соперник не одержал ни одной победы.
Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Италия — Казахстан. Эксперт считает, что команда Юрия Михайлиса одержит победу в основное время.
Встреча пройдет сегодня, 29 мая. Начало — в 15:15 по времени
«Конечно же, победит сборная Казахстана, тут и думать нечего. Казахи поборолись с канадцами, но уступили им со счетом 2:4. Если сегодняшний матч выиграют, то впервые в своей истории выйдут в
Перед этой игрой команда Юрия Михайлиса с семью очками занимает пятое место из восьми, тогда как итальянцы замыкают таблицу, потерпев четыре поражения подряд.
Для выхода в