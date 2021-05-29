Что ждёт сборную России. Турнирные расклады чемпионата мира по хоккею — 2021
Швеция и Канада приблизились к зоне
Швеция и Канада приблизились к зоне
Накануне в первом слоте игрового дня сборные Швеции и Канады одержали вторые победы на чемпионате мира 2021 году по хоккею. Шведские хоккеисты нанесли поражение команде Великобритании (4:1), а кленовые в параллельном матче сломили сопротивление сборной Казахстана (4:2). Благодаря одержанным победам шведы и канадцы смогли приблизиться к зоне
Вечерний игровой слот сложился крайне неудачным образом для стран постсоветского пространства. В группе A сборная Беларуси проиграла команде Дании (2:5), дважды в ходе матча упустив преимущество в счёте, а в группе B команда Латвии по буллитам неожиданно уступила сборной Норвегии (3:4 Б). Для белорусов это поражение стало практически фатальным в их борьбе за
Лидеры группы A пропускали вчерашний игровой день, поэтому положение внутри топ-3 не претерпело никаких изменений. В активе сразу трёх команд
набранные очки в личных встречах;
лучшая разница шайб в личных встречах;
количество забитых голов в личных встречах.
Таким образом, внутри «треугольника» (Россия, Словакия, Швейцария) швейцарцы и словаки имеют по три набранных очка, а россияне ни одного. Именно поэтому команда Валерия Брагина по состоянию сейчас располагается на третьем месте в своей группе.
В группе B на первой строчке остаётся сборная Финляндии, первая на этом мировом первенстве достигшая отметки в 10 очков. Следом в турнирной таблице наблюдается очень высокая плотность. На втором месте находится команда Германии, опережающая сборную США по дополнительным показателям (по 9 баллов).
На четвёртое место переместилась сборная Латвии, в активе которой после поражения по буллитам стало 8 очков. Команда Казахстана (7 баллов) потеряла одну позицию, опустившись на пятое место. Благодаря победе в очной встрече вплотную к казахстанским хоккеистам подобралась сборная Канады (6 очков), а на седьмом месте остаётся команда Норвегии (5 баллов). Замыкает восьмёрку команда Италии, продолжая оставаться последним участником мирового первенства с нулём в графе набранные очки.
Согласно регламенту соревнований, в четвертьфинале команды из разных групп играют друг с другом по традиционной схеме проведения подобных турниров:
первая команда группы А — четвёртая команда группы В;
первая команда группы В — четвёртая команда группы А;
вторая команда группы А — третья команда группы В;
вторая команда группы В — третья команда группы А.
В результате на утро 29 мая четвертьфинальные пары
Швейцария (1A) — Латвия (4B);
Словакия (2A) — США (3B);
Россия (3A) — Германия (2B);
Дания (4A) — Финляндия (1B);.
Сегодняшний игровой день очень многое может прояснить в турнирном положении на предварительном раунде чемпионата мира. После двух выходных дней на лёд вернётся сборная России, которая начинает проводить серию важных матчей. Сегодня россияне сыграют с лидером группы — командой Швейцарии. В случае победы российские хоккеисты опередят соперника и практически решат вопросы по выходу в
Возможное поражение не станет для команды Валерия Брагина фатальным ударом, но в этом случае россияне практически распрощаются с шансами на первое место по итогам группового раунда, так как швейцарцы в своём календаре ещё имеют матч с британцами, а при равенстве очков они будут позиционироваться выше. К тому же, если рассмотреть расклад с проигрышем в основное время, такой вариант развития событий даст шанс идущей вне зоны
Чехи на данный момент так же остаются за бортом участников
В этой группе положение лидеров вчера не изменилось. Финны, немцы и американцы продолжают занимать первые три места в восьмёрке. На четвёртое место поднялась сборная Латвии, но её турнирные перспективы вчера заметно ухудшились. Команде Боба Хартли остаётся провести две встречи на групповом этапе турнира — с командами Финляндии и Германии — и оба матча необходимо выигрывать кровь из носу, иначе конкуренты обязательно воспользуются осечками.
Гораздо лучше выглядит положение идущей пятой сборной Казахстана. Подопечным Юрия Михайлиса предстоит сыграть с командами Норвегии и Италии — и две победы в основное время должны открыть путь для казахстанских хоккеистов в
Сергей Емельянов