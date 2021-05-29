Сборная Казахстана назвала состав на матч ЧМ-2021 по хоккею с Италией
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Сборная Казахстана определилась с составом на матч с Италией в рамках группового раунда чемпионата мира по хоккею в Риге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча группы B пройдет сегодня, 29 мая. Начало — в 15:15 по времени
Состав Казахстана:
Перед этой игрой команда Юрия Михайлиса с семью очками занимает пятое место из восьми, тогда как итальянцы замыкают таблицу, потерпев четыре поражения подряд.
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