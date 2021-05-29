«Это позор». Поражение от Швейцарии, после которого сборную России закидали бутылками

В пятом матче на чемпионате мира по хоккею — 2021 соперником сборной России станет команда Швейцарии. В преддверии встречи «Чемпионат» вспоминает два случая, когда россияне проигрывали швейцарцам на чемпионатах мира — это случилось в 1998 и 2000 годах.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0c92ee737466769d3dc5" data-vnd="0c92ee737466769d3dc5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0c92ee737466769d3dc5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

ЧМ-1998

В том году ИИХФ увеличило число участников элитного дивизиона с 12 до 16, и сразу четыре команды поднялись из второго дивизиона, в том числе и команда-лифт Швейцария, которой, к тому же, доверили проведение турнира.

Формат турнира также изменился. Вместо двух групп по шесть команд были сформированы четыре квартета. Две первые команды из каждой группы проходили во второй раунд, третьи разыгрывали между собой места с девятого по двенадцатое, а аутсайдеры групп определяли тех, кто отправлялся в низшую лигу. Во втором раунде из оставшихся восьми сборных формировались две новые группы, и вновь по две лучшие команды выходили в плей-офф.

Во втором раунде России и довелось сыграть со Швейцарией, которой хватило одной победы над Францией, чтобы выйти в следующий этап. Наша команда, в свою очередь, заняла первое место в группе, обыграв Казахстан, Латвию и Финляндию.

Хоккей Чемпионат мира 2021 Группа A, 29.05.2021, 16:15 Швейцария - Россия -

«На лицах ребят было недоумение: они не могли поверить, что уступили швейцарцам»

Никто не мог и предполагать, что именно швейцарцы доставят максимум неудобств, но первый же матч второго этапа стал холодным душем. Россия банально не ожидала такой резвости от соперника и, наверное, надеялась взять своё за счёт класса, но трудолюбие швейцарцев и блестящая игра их вратаря Дэвида Айбишера перевесило чашу весов в пользу аутсайдеров.

Швейцарцы, подгоняемые ревущими трибунами, открыли счёт в начале второго периода, через шесть минут увеличили преимущество. На старте третьего периода Патрик Фишер прибил россиян третьей шайбой, наша команда изо всех сил давила в попытках отыграться, но после грубой ошибки в зоне защиты пропустила четвёртую. От совершенного позора спасли голы Олега Петрова и Виктора Козлова в последние пять минут, но затем швейцарцы даже не позволили устроить финальный навал.

В следующем матче группы Россия отыгралась на Словакии (6:1), но с чехами, а для выхода в полуфинал нужна была только победа, смогли лишь героически свести вничью, проигрывая по ходу встречи 0:2. России оставалось уповать на словаков, но те также сыграли вничью со швейцарцами. По результату личной встречи команда Ральфа Крюгера стала второй в группе, а Россия не попала в финальный раунд.

«Недооценили соперника, должного психологического настроя на матч не получилось. Многие вышли на лёд с такой мыслью: раз перед чемпионатом мы дважды обыграли швейцарцев без энхаэловцев, то уж с ними-то тем более победим. Когда на следующий день я всматривался в лица ребят, то видел на них недоумение: они никак не могли поверить, что уступили швейцарцам. Я знал, на что шёл, знал, что все это может закончиться по-разному, и внутренне был готов к любому повороту сюжета. Верил в лучшее, и испытываю теперь боль от того, что не удалось поддержать наши традиции, доказать, что наш хоккей по-прежнему сильный, что мы можем побеждать, как раньше. Мои первые впечатления, увы, совпали с мнением многих уважаемых и авторитетных в нашем хоккее людей, в частности, с мнением моего предшественника Бориса Михайлова, прямо заявившего на тренерском совете: “Эта сборная никому не нужна”. Он имел в виду полное безразличие к нуждам и интересам команды. Ну разве это нормально, что в полном составе мы собрались лишь за 2 или 3 дня до выезда на чемпионат мира? О какой полноценной и целенаправленной подготовке тут может идти речь? А меня еще “успокаивают”: скажи, мол, спасибо, что они вообще приехали. Меня иногда тихий ужас охватывал», — объяснял поражение главный тренер Владимир Юрзинов-старший.

«Я дебютировал на чемпионатах мира 37 лет назад именно в Швейцарии, но тогда хозяева были настолько слабы, что в соревнованиях не участвовали. За это время они, конечно, шагнули вперёд, но их мастерство не настолько выросло, чтобы обыгрывать россиян при условии, если наши хоккеисты играют с полной отдачей. Недооценка — главная причина проигрыша сборной России, в которой не оказалось лидера. Безответственность во многих эпизодах проявили даже те, на кого должны были равняться остальные. Роковую для нас встречу не столько швейцарцы выиграли, сколько проиграли россияне», — говорил десятикратный чемпион мира Александр Рагулин.

Истинный уровень Швейцарии уже в полуфинале показала Швеция, выиграв у неё два матча с общим счётом 11:3. Да и чехам в матче за третье место хозяева проиграли без шансов 0:4. Но, что примечательно, тот турнир стал для них знаменательным не только из-за неожиданно высокого итогового места, но и потому, что с 1998 года Швейцария неизменно выступает в элите и за эти годы успела набрать приличный вес в мировом хоккее.

ЧМ-2000

Чёрная страница в истории российского хоккея, мировое первенство, которое не хочется вспоминать. В Петербурге состоялась следующая встреча со Швейцарией в рамках чемпионатов мира, и все рассчитывали на совершенно другой результат. Россия собрала команду мечты, команду звёзд — Буре, Каменский, Коваленко, Жамнов, Афиногенов, Яшин — но всё закончилось грандиозным провалом.

Начав с дежурного разгрома Франции со счётом 8:1, затем последовало поражение от далеко не самой сильной команды США, которое списали на досадную оплошность, недостаточную сыгранность и акклиматизацию, но уж Швейцарию-то должны были обыгрывать, несмотря ни на что!

Оборонительные построения соперника, игравшего против звёздных россиян вторым номером, в первом периоде дрогнули только однажды — Яшин первым успел на добивание после броска Буре. Однако за 30 секунд до перерыва швейцарцы отыгрались в стремительной контратаке. Во втором периоде «крестоносцы» пропустили ещё раз, но меньше чем через минуту вновь отквитали отставание, а вскоре забили третью.

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«Помимо бутылок, полный зал проводил сборную криками “Это позор!”»

Несмотря на существенный перевес по броскам, больше Россия не смогла забить, и со льда её провожали летевшие с трибун пластиковые бутылки. «Помимо бутылок, полный зал проводил сборную криками “Это позор!”», — вспоминал корреспондент Владимир Мозговой, работавший на том турнире.

«Матч России с США мы изучили чуть ли не под микроскопом. И поняли: проявив мужество, с Россией можно играть и выигрывать. Поймите, что сегодня швейцарская национальная сборная провела, возможно, свой лучший матч в истории. Россия — великая хоккейная страна. Но всё дело в конкретных игроках и конкретном настрое. Когда хоккеисты верят в тренерские идеи, можно совершить невозможное, что нам в матчах против российских команд не раз удавалось. Действительно, три мои победы над российскими командами (две — со сборной Швейцарии и одна — с австрийской “Заминой” в финале Евролиги над “Динамо”) — самые великие в моей жизни. Вот когда я стану тренером сборной России лет этак через 10…», — говорил Крюгер.

Россияне на пресс-конференции просили у болельщиков прощения, обещали исправить положение и сделать всё возможное и невозможное, но… Сборная так и не реабилитировалась, начав проигрывать всем подряд. В следующем раунде были поражения от Латвии и Беларуси, а уже ничего не значащая победа над Швецией в заключительной встрече не могла подсластить горькую пилюлю. 11 место на домашнем турнире стало практически национальной трагедией.

«Мы видели плакаты “ДЫР-тим”, “RUS не играет в хоккей” и тому подобные. Я понимаю состояние болельщиков, их надежды. Все игроки сборной осознавали, что мы их не оправдали», — вспоминал позже провал в Петербурге Алексей Яшин.

Сегодня Швейцария уже не та команда, которая балансировала на грани вылета из элиты. Выходы в четвертьфинал теперь для неё — обыденность, за последние восемь лет она дважды добиралась до финала.

Никакой недооценки швейцарцев ни у кого уже нет и в помине, и сегодняшний матч с Россией будет за лидерство в группе.