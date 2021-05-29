«Это позор». Поражение от Швейцарии, после которого сборную России закидали бутылками
В 1998 году Юрзинов признал, что была недооценка соперника, а в 2000-м нашу «дрим-тим» обзывали «дыр-тим».
В 1998 году Юрзинов признал, что была недооценка соперника, а в 2000-м нашу «дрим-тим» обзывали «дыр-тим».
В пятом матче на чемпионате мира по хоккею — 2021 соперником сборной России станет команда Швейцарии. В преддверии встречи «Чемпионат» вспоминает два случая, когда россияне проигрывали швейцарцам на чемпионатах мира — это случилось в 1998 и 2000 годах.
В том году ИИХФ увеличило число участников элитного дивизиона с 12 до 16, и сразу четыре команды поднялись из второго дивизиона, в том числе и
Формат турнира также изменился. Вместо двух групп по шесть команд были сформированы четыре квартета. Две первые команды из каждой группы проходили во второй раунд, третьи разыгрывали между собой места с девятого по двенадцатое, а аутсайдеры групп определяли тех, кто отправлялся в низшую лигу. Во втором раунде из оставшихся восьми сборных формировались две новые группы, и вновь по две лучшие команды выходили в
Во втором раунде России и довелось сыграть со Швейцарией, которой хватило одной победы над Францией, чтобы выйти в следующий этап. Наша команда, в свою очередь, заняла первое место в группе, обыграв Казахстан, Латвию и Финляндию.
Никто не мог и предполагать, что именно швейцарцы доставят максимум неудобств, но первый же матч второго этапа стал холодным душем. Россия банально не ожидала такой резвости от соперника и, наверное, надеялась взять своё за счёт класса, но трудолюбие швейцарцев и блестящая игра их вратаря Дэвида Айбишера перевесило чашу весов в пользу аутсайдеров.
Швейцарцы, подгоняемые ревущими трибунами, открыли счёт в начале второго периода, через шесть минут увеличили преимущество. На старте третьего периода Патрик Фишер прибил россиян третьей шайбой, наша команда изо всех сил давила в попытках отыграться, но после грубой ошибки в зоне защиты пропустила четвёртую. От совершенного позора спасли голы Олега Петрова и Виктора Козлова в последние пять минут, но затем швейцарцы даже не позволили устроить финальный навал.
«Недооценили соперника, должного психологического настроя на матч не получилось. Многие вышли на лёд с такой мыслью: раз перед чемпионатом мы дважды обыграли швейцарцев без энхаэловцев, то уж с
«Я дебютировал на чемпионатах мира 37 лет назад именно в Швейцарии, но тогда хозяева были настолько слабы, что в соревнованиях не участвовали. За это время они, конечно, шагнули вперёд, но их мастерство не настолько выросло, чтобы обыгрывать россиян при условии, если наши хоккеисты играют с полной отдачей. Недооценка — главная причина проигрыша сборной России, в которой не оказалось лидера. Безответственность во многих эпизодах проявили даже те, на кого должны были равняться остальные. Роковую для нас встречу не столько швейцарцы выиграли, сколько проиграли россияне», — говорил десятикратный чемпион мира Александр Рагулин.
Истинный уровень Швейцарии уже в полуфинале показала Швеция, выиграв у неё два матча с общим счётом 11:3. Да и чехам в матче за третье место хозяева проиграли без шансов 0:4. Но, что примечательно, тот турнир стал для них знаменательным не только
Чёрная страница в истории российского хоккея, мировое первенство, которое не хочется вспоминать. В Петербурге состоялась следующая встреча со Швейцарией в рамках чемпионатов мира, и все рассчитывали на совершенно другой результат. Россия собрала команду мечты, команду звёзд — Буре, Каменский, Коваленко, Жамнов, Афиногенов, Яшин — но всё закончилось грандиозным провалом.
Начав с дежурного разгрома Франции со счётом 8:1, затем последовало поражение от далеко не самой сильной команды США, которое списали на досадную оплошность, недостаточную сыгранность и акклиматизацию, но уж
Оборонительные построения соперника, игравшего против звёздных россиян вторым номером, в первом периоде дрогнули только однажды — Яшин первым успел на добивание после броска Буре. Однако за 30 секунд до перерыва швейцарцы отыгрались в стремительной контратаке. Во втором периоде «крестоносцы» пропустили ещё раз, но меньше чем через минуту вновь отквитали отставание, а вскоре забили третью.
Несмотря на существенный перевес по броскам, больше Россия не смогла забить, и со льда её провожали летевшие с трибун пластиковые бутылки. «Помимо бутылок, полный зал проводил сборную криками “Это позор!”», — вспоминал корреспондент Владимир Мозговой, работавший на том турнире.
«Матч России с США мы изучили чуть ли не под микроскопом. И поняли: проявив мужество, с Россией можно играть и выигрывать. Поймите, что сегодня швейцарская национальная сборная провела, возможно, свой лучший матч в истории. Россия — великая хоккейная страна. Но всё дело в конкретных игроках и конкретном настрое. Когда хоккеисты верят в тренерские идеи, можно совершить невозможное, что нам в матчах против российских команд не раз удавалось. Действительно, три мои победы над российскими командами (две — со сборной Швейцарии и одна — с австрийской “Заминой” в финале Евролиги над “Динамо”) — самые великие в моей жизни. Вот когда я стану тренером сборной России лет этак через 10…», — говорил Крюгер.
«Мы видели плакаты “ДЫР-тим”, “RUS не играет в хоккей” и тому подобные. Я понимаю состояние болельщиков, их надежды. Все игроки сборной осознавали, что мы их не оправдали», — вспоминал позже провал в Петербурге Алексей Яшин.
Сегодня Швейцария уже не та команда, которая балансировала на грани вылета из элиты. Выходы в четвертьфинал теперь для неё — обыденность, за последние восемь лет она дважды добиралась до финала.
Никакой недооценки швейцарцев ни у кого уже нет и в помине, и сегодняшний матч с Россией будет за лидерство в группе.
Елена Кузнецова