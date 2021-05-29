«Это позор». Поражение от Швейцарии, после которого сборную России закидали бутылками

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Швейцария - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
12:15ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
12:15ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
16:15Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
16:15Не началсяНорвегия
США
Группа A
20:15Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
20:15Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
49
2
Швейцария
49
3
Словакия
49
4
Чехия
58
5
Дания
58
6
Швеция
56
7
Великобритания
64
8
Беларусь
54
Группа B
1
Финляндия
410
2
Казахстан
610
3
Германия
49
4
США
49
5
Латвия
58
6
Канада
56
7
Норвегия
55
8
Италия
50
13:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Это позор». Поражение от Швейцарии, после которого сборную России закидали бутылками

В 1998 году Юрзинов признал, что была недооценка соперника, а в 2000-м нашу «дрим-тим» обзывали «дыр-тим».

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Источник: AP 2021

В пятом матче на чемпионате мира по хоккею — 2021 соперником сборной России станет команда Швейцарии. В преддверии встречи «Чемпионат» вспоминает два случая, когда россияне проигрывали швейцарцам на чемпионатах мира — это случилось в 1998 и 2000 годах.

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ЧМ-1998

В том году ИИХФ увеличило число участников элитного дивизиона с 12 до 16, и сразу четыре команды поднялись из второго дивизиона, в том числе и команда-лифт Швейцария, которой, к тому же, доверили проведение турнира.

Формат турнира также изменился. Вместо двух групп по шесть команд были сформированы четыре квартета. Две первые команды из каждой группы проходили во второй раунд, третьи разыгрывали между собой места с девятого по двенадцатое, а аутсайдеры групп определяли тех, кто отправлялся в низшую лигу. Во втором раунде из оставшихся восьми сборных формировались две новые группы, и вновь по две лучшие команды выходили в плей-офф.

Во втором раунде России и довелось сыграть со Швейцарией, которой хватило одной победы над Францией, чтобы выйти в следующий этап. Наша команда, в свою очередь, заняла первое место в группе, обыграв Казахстан, Латвию и Финляндию.

Хоккей

Чемпионат мира 2021
Группа A, 29.05.2021, 16:15

Швейцария-Россия-

«На лицах ребят было недоумение: они не могли поверить, что уступили швейцарцам»

Никто не мог и предполагать, что именно швейцарцы доставят максимум неудобств, но первый же матч второго этапа стал холодным душем. Россия банально не ожидала такой резвости от соперника и, наверное, надеялась взять своё за счёт класса, но трудолюбие швейцарцев и блестящая игра их вратаря Дэвида Айбишера перевесило чашу весов в пользу аутсайдеров.

Швейцарцы, подгоняемые ревущими трибунами, открыли счёт в начале второго периода, через шесть минут увеличили преимущество. На старте третьего периода Патрик Фишер прибил россиян третьей шайбой, наша команда изо всех сил давила в попытках отыграться, но после грубой ошибки в зоне защиты пропустила четвёртую. От совершенного позора спасли голы Олега Петрова и Виктора Козлова в последние пять минут, но затем швейцарцы даже не позволили устроить финальный навал.

В следующем матче группы Россия отыгралась на Словакии (6:1), но с чехами, а для выхода в полуфинал нужна была только победа, смогли лишь героически свести вничью, проигрывая по ходу встречи 0:2. России оставалось уповать на словаков, но те также сыграли вничью со швейцарцами. По результату личной встречи команда Ральфа Крюгера стала второй в группе, а Россия не попала в финальный раунд.

«Недооценили соперника, должного психологического настроя на матч не получилось. Многие вышли на лёд с такой мыслью: раз перед чемпионатом мы дважды обыграли швейцарцев без энхаэловцев, то уж с ними-то тем более победим. Когда на следующий день я всматривался в лица ребят, то видел на них недоумение: они никак не могли поверить, что уступили швейцарцам. Я знал, на что шёл, знал, что все это может закончиться по-разному, и внутренне был готов к любому повороту сюжета. Верил в лучшее, и испытываю теперь боль от того, что не удалось поддержать наши традиции, доказать, что наш хоккей по-прежнему сильный, что мы можем побеждать, как раньше. Мои первые впечатления, увы, совпали с мнением многих уважаемых и авторитетных в нашем хоккее людей, в частности, с мнением моего предшественника Бориса Михайлова, прямо заявившего на тренерском совете: “Эта сборная никому не нужна”. Он имел в виду полное безразличие к нуждам и интересам команды. Ну разве это нормально, что в полном составе мы собрались лишь за 2 или 3 дня до выезда на чемпионат мира? О какой полноценной и целенаправленной подготовке тут может идти речь? А меня еще “успокаивают”: скажи, мол, спасибо, что они вообще приехали. Меня иногда тихий ужас охватывал», — объяснял поражение главный тренер Владимир Юрзинов-старший.

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«Я дебютировал на чемпионатах мира 37 лет назад именно в Швейцарии, но тогда хозяева были настолько слабы, что в соревнованиях не участвовали. За это время они, конечно, шагнули вперёд, но их мастерство не настолько выросло, чтобы обыгрывать россиян при условии, если наши хоккеисты играют с полной отдачей. Недооценка — главная причина проигрыша сборной России, в которой не оказалось лидера. Безответственность во многих эпизодах проявили даже те, на кого должны были равняться остальные. Роковую для нас встречу не столько швейцарцы выиграли, сколько проиграли россияне», — говорил десятикратный чемпион мира Александр Рагулин.

Истинный уровень Швейцарии уже в полуфинале показала Швеция, выиграв у неё два матча с общим счётом 11:3. Да и чехам в матче за третье место хозяева проиграли без шансов 0:4. Но, что примечательно, тот турнир стал для них знаменательным не только из-за неожиданно высокого итогового места, но и потому, что с 1998 года Швейцария неизменно выступает в элите и за эти годы успела набрать приличный вес в мировом хоккее.

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ЧМ-2000

Чёрная страница в истории российского хоккея, мировое первенство, которое не хочется вспоминать. В Петербурге состоялась следующая встреча со Швейцарией в рамках чемпионатов мира, и все рассчитывали на совершенно другой результат. Россия собрала команду мечты, команду звёзд — Буре, Каменский, Коваленко, Жамнов, Афиногенов, Яшин — но всё закончилось грандиозным провалом.

Начав с дежурного разгрома Франции со счётом 8:1, затем последовало поражение от далеко не самой сильной команды США, которое списали на досадную оплошность, недостаточную сыгранность и акклиматизацию, но уж Швейцарию-то должны были обыгрывать, несмотря ни на что!

Оборонительные построения соперника, игравшего против звёздных россиян вторым номером, в первом периоде дрогнули только однажды — Яшин первым успел на добивание после броска Буре. Однако за 30 секунд до перерыва швейцарцы отыгрались в стремительной контратаке. Во втором периоде «крестоносцы» пропустили ещё раз, но меньше чем через минуту вновь отквитали отставание, а вскоре забили третью.

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«Помимо бутылок, полный зал проводил сборную криками “Это позор!”»

Несмотря на существенный перевес по броскам, больше Россия не смогла забить, и со льда её провожали летевшие с трибун пластиковые бутылки. «Помимо бутылок, полный зал проводил сборную криками “Это позор!”», — вспоминал корреспондент Владимир Мозговой, работавший на том турнире.

«Матч России с США мы изучили чуть ли не под микроскопом. И поняли: проявив мужество, с Россией можно играть и выигрывать. Поймите, что сегодня швейцарская национальная сборная провела, возможно, свой лучший матч в истории. Россия — великая хоккейная страна. Но всё дело в конкретных игроках и конкретном настрое. Когда хоккеисты верят в тренерские идеи, можно совершить невозможное, что нам в матчах против российских команд не раз удавалось. Действительно, три мои победы над российскими командами (две — со сборной Швейцарии и одна — с австрийской “Заминой” в финале Евролиги над “Динамо”) — самые великие в моей жизни. Вот когда я стану тренером сборной России лет этак через 10…», — говорил Крюгер.

Россияне на пресс-конференции просили у болельщиков прощения, обещали исправить положение и сделать всё возможное и невозможное, но… Сборная так и не реабилитировалась, начав проигрывать всем подряд. В следующем раунде были поражения от Латвии и Беларуси, а уже ничего не значащая победа над Швецией в заключительной встрече не могла подсластить горькую пилюлю. 11 место на домашнем турнире стало практически национальной трагедией.

«Мы видели плакаты “ДЫР-тим”, “RUS не играет в хоккей” и тому подобные. Я понимаю состояние болельщиков, их надежды. Все игроки сборной осознавали, что мы их не оправдали», — вспоминал позже провал в Петербурге Алексей Яшин.

Сегодня Швейцария уже не та команда, которая балансировала на грани вылета из элиты. Выходы в четвертьфинал теперь для неё — обыденность, за последние восемь лет она дважды добиралась до финала.

Никакой недооценки швейцарцев ни у кого уже нет и в помине, и сегодняшний матч с Россией будет за лидерство в группе.

Елена Кузнецова

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1
СССР
СССР
2
США
США
3
Канада
Канада
2006
Латвия
1
Швеция
Швеция
2
Чехия
Чехия
3
Финляндия
Финляндия
2012
Финляндия, Швеция
1
Россия
Россия
2
Словакия
Словакия
3
Чехия
Чехия
2013
Швеция, Финляндия
1
Швеция
Швеция
2
Швейцария
Швейцария
3
США
США
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