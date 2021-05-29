Загитова обратилась к сборной России по хоккею

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Спортсменка выложила ролик в своем Instagram.

Она напомнила игрокам, что те находятся на главном турнире года. Фигуристка также выразила уверенность, что россияне быстрее, сильнее и точнее всех, поэтому их обязательно ждет успех.

Кроме того, Загитова напомнила хоккеистам, что их будет поддерживать вся Россия. Она также пожелала сборной завоевать на турнире золотые медали.

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