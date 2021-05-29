«Они тоже люди». Как сборная России выпила 160 бокалов пива на ЧМ

Последний нормальный на сегодняшний день чемпионат мира по хоккею прошёл в 2019 в Братиславе. Нормальный, так как там не было никаких ковидных правил, никто никому ничего не запрещал, а хоккеисты, как и журналисты, спокойно передвигались по городу и делали в свободное время то, что им хочется.

Что касается результата, то провальным его назвать сложно, но и хорошим, конечно, он не является. В рамках группового этапа наша сборная выиграла все матчи и уверенно заняла первое место, выйдя в четвертьфинал на занявших четвёртую строчку в своей группе американцев. Выиграв у «звёздно-полосатых» со счётом 4:3, коллектив Ильи Воробьёва попал на финнов. И вот здесь начались проблемы.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0c92ee737466769d3dc5" data-vnd="0c92ee737466769d3dc5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0c92ee737466769d3dc5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Знаменитые финские капканы и игра в откат не позволили россиянам забросить ни одной шайбы. Наши хоккеисты бились об финнов, словно мухи об стекло, в итоге проиграв сопернику со счётом 0:1. Но ведь была ещё игра за третье место, где в тяжелейшей борьбе удалось одолеть чехов в серии буллитов (3:2 Б). Блестящий матч провёл голкипер россиян Андрей Василевский. Финны, кстати, в итоге обыграли Канаду в финале (3:1) и выиграли золотые медали.

Какой чемпионат мира без скандалов, спросите вы? Возможно, никаких скандалов в Братиславе бы и не было, но местные СМИ его раздули.

Хоккей Чемпионат мира 2021 Группа A, 29.05.2021, 16:15 Швейцария - Россия -

«В ресторан российские игроки пришли в районе девяти вечера. Практически весь вечер празднование проходило незаметно, а затем местные папарацци засняли россиян. Сперва, по сообщению местных газет, хоккеисты заказали себе суши и национальные словацкие блюда, а затем начали заказывать бокалы с пивом. Кроме местных вкусных блюд, они также выпили 160 бокалов пива», — сообщили словаки.

Местные папарацци даже опубликовали фото, на которых видно, что у ресторана, который находится на первом этаже, большие окна, поэтому не заметить российских хоккеистов было сложно. А уж для профессиональных теле- и фотокамер вообще никакой проблемы. К игрокам, периодически выходившим на улицу поговорить по телефону, подходили болельщики с просьбой о совместной фотографии.

Удивились такому поведению словацких СМИ и наши известные тренеры.

«Я всегда говорю всем своим хоккеистам, что пить надо только хорошие напитки, а чешское пиво является лучшим в мире. Жаль, что меня не было рядом с ребятами и со сборной, я бы с ними пропустил по паре кружечек после такой победы и обсудил игру. Только непрофессионал думает, что хоккеисты не выпивают. Они тоже люди, и несколько кружек пива им точно не помешают. Ждём следующей игры, не сомневаюсь, что парни выдадут феерический матч с Латвией. Чешское пиво только помогает войти в тонус», — сказал известный тренер Андрей Назаров.

«Пусть лучше посчитают, сколько килограммов штанги они подняли, сколько километров кроссов они пробежали. Шесть бокалов пива — это они даже жажду не утолили. Я считаю, что можно только порадовать за то, что наши хоккеисты умеют, всё-таки, пить. Спросите у наших легенд — например, у Бориса Петровича Михайлова, сколько они пили», — заявил хоккейный эксперт Андрей Николишин.

В общем, скандал, по сути, был раздут буквально на пустом месте, но информационная война — это тоже часть турнира. Правда, дойти до медалей чехам и словакам она не помогла. Скорее, повеселила общественность.