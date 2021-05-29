Сборная Казахстана разгромила команду Италии, забросив 8 шайб за период
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сборная Казахстана по хоккею одержала крупную победу над командой Италии в матче чемпионата мира, который проходит в Риге.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сборная Казахстана по хоккею одержала крупную победу над командой Италии в матче чемпионата мира, который проходит в Риге.
Встреча группы В, состоявшаяся в субботу, закончилась со счетом 11:3 (1:0, 2:1, 8:2) в пользу казахстанцев, в составе которых шайбы забросили Роман Старченко (3-я и 57-я минуты), Егор Петухов (33), Евгений Рымарев (35), Никита Михайлис (42), Кертис Волк (47), Артем Лихотников (48, 50), Кирилл Панюков (55), Виктор Сведберг (58) и Егор Шалапов (60). У проигравших отличились Анджело Мичели (25), Петер Хохкофлер (42) и Алекс Петан (51).
Сборная Казахстана (10 очков) 31 мая сыграет с командой Норвегии (5), итальянцы (0), лишившиеся шансов на выход в