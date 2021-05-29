Чешские хоккеисты обыграли команду Великобритании в матче чемпионата мира

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Швейцария - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
12:15ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
12:15ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
16:15Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
16:15Не началсяНорвегия
США
Группа A
20:15Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
20:15Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
49
2
Швейцария
49
3
Словакия
49
4
Чехия
58
5
Дания
58
6
Швеция
56
7
Великобритания
64
8
Беларусь
54
Группа B
1
Финляндия
410
2
Казахстан
610
3
Германия
49
4
США
49
5
Латвия
58
6
Канада
56
7
Норвегия
55
8
Италия
50
14:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чешские хоккеисты обыграли команду Великобритании в матче чемпионата мира

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сборная Чехии по хоккею нанесла поражение команде Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Риге.

Наверх
Источник: AFP 2021

Встреча группы А закончилась со счетом 6:1 (1:0, 3:1, 2:0). В составе победителей голы забили Лукаш Клок (9-я минута), Филип Гронек (21), Либор Шулак (25, 58), Филип Хытил (33) и Радан Ленц (52). У британцев шайба на счету Мэттью Майерса (40).

Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная Чехии набрала 8 очков и 31 мая сыграет с датчанами (8). Британцы (4) потеряли шансы на выход в плей-офф и встретятся со сборной Швейцарии (9) 1 июня. Также по 9 баллов в активе сборных России и Словакии.

Читайте также
Чехия
6:1
1:0, 3:1, 2:0
Великобритания
 Леопардовое бикини вместо коньков: российская фигуристка покорила соцсети
'Что надо, папа снял': фанаты похвалили неудачное фото Ефимовой
Возрастное ограничение 18+
Главные темы
Что ждет сборную России. Турнирные расклады чемпионата мира
«Они тоже люди». Как сборная РФ выпила 160 бокалов пива на ЧМ
Беларусь на краю пропасти!
Как сборную России закидали бутылками после проигрыша Швейцарии
Сборная Казахстана установила рекорд чемпионата мира по хоккею
Казахстан забросил семь шайб и заставил Италию заменить вратаря в матче ЧМ по хоккею
Хоккеисты сборной Казахстана и Италии устроили драку во время матча ЧМ-2021
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Два хоккеиста сборной Словакии дисквалифицированы на одну игру чемпионата мира
Цены на билеты на матчи чемпионата мира по хоккею составят от €110 до €340
Сборная Казахстана назвала состав на матч ЧМ-2021 по хоккею с Италией
Казахстану предрекли исторический результат на ЧМ-2021 по хоккею
«Мы понимали наше положение». Канадский хоккеист оценил победу над Казахстаном на ЧМ-2021
«Итальянцы будут рвать и метать». Эксперт предсказал Казахстану непростой матч за место в плей-офф ЧМ-2021
Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1928
Швейцария
1
Канада
Канада
2
Швеция
Швеция
3
Швейцария
Швейцария
1938
Чехословакия
1
Канада
Канада
2
Великобритания
Великобритания
3
Чехословакия
Чехословакия
1951
Франция
1
Канада
Канада
2
Швеция
Швеция
3
Швейцария
Швейцария
1969
Швеция
1
СССР
СССР
2
Швеция
Швеция
3
Чехословакия
Чехословакия
Кадр дня
Брэндон Хагель и Кирилл Панюков в матче между сборными командами Казахстана и Канады
прогноз дня
Новое испытание для Брагина: прогноз на матч чемпионата мира Швейцария — Россия сегодня
Спор за лидерство в группе. Российские хоккеисты сыграют со швейцарцами на чемпионате мира
Канада сделала шаг от пропасти, но ее судьба — в руках Казахстана. Расклады на плей-офф чемпионата мира
Сборная Норвегии по буллитам победила команду Латвии в матче чемпионата мира по хоккею
Белорусские хоккеисты уступили датчанам в матче первого раунда ЧМ-2021
Белорусские хоккеисты проиграли сборной Дании в матче чемпионата мира
Ряд сборных на ЧМ в Риге могут снять флаги в знак солидарности с Белоруссией
«Этот чемпионат мира никому не нужен!» Почему мировые СМИ игнорируют турнир в Риге
«Мне не стыдно за команду». Главный тренер сборной Казахстана — о матче с Канадой на чемпионате мира
«Мы бы выиграли, но…». Голкипер сборной Казахстана оценил матч с Канадой на чемпионате мира
Канада вытащила свой матч жизни на ЧМ! Теперь «кленовые» могут помечтать о плей-офф
Михайлис сделал дубль, но Казахстан проиграл Канаде на ЧМ-2021 по хоккею
Сборная Канады обыграла команду Казахстана в матче чемпионата мира по хоккею
Сборная Швеции одержала волевую победу над британцами в матче чемпионата мира по хоккею
Шалунов переведен из центра на край перед игрой ЧМ со швейцарцами
В Беларуси возбудили дело против мэра Риги и главы МИД Латвии за инцидент с флагом на ЧМ
Орлов: Приятно снова работать с Брагиным. Интересно, как у нас получится теперь
Тарасенко — о сенсациях на ЧМ: Не так много свободного времени, чтобы следить за этим
Все фотогалереи
Репортажи
ФотоВидео
16Сборная России обыграла Данию
9Сборная России по пути на тренировку
19Сборная Словакии нанесла россиянам первое поражение на турнире
21Сборная США обыграла Канаду
11Талисманы чемпионатов мира по хоккею
10Россия обыграла Великобританию на чемпионате мира
18Сборная России выиграла первый матч на ЧМ у сборной Чехии
26Сборная России на чемпионате мира-2021
14Сборная без суперзвезд: кто не поможет России на ЧМ-2021
9Лучшие кадры чемпионата мира по хоккею
Латвия — Норвегия — 3:4 (Б). Лучшие моменты
Дания — Беларусь — 5:2. Лучшие моменты
Швеция — Великобритания — 4:1. Лучшие моменты
Казахстан — Канада — 2:4. Лучшие моменты
Швеция — Чехия — 2:4. Лучшие моменты
Финляндия — Италия — 3:0. Лучшие моменты
США — Латвия — 4:2. Лучшие моменты
Швейцария — Словакия — 8:1. Лучшие моменты
Канада — Норвегия — 4:2. Лучшие моменты
Беларусь — Великобритания — 3:4. Лучшие моменты
Какое место Россия займет в группе? С кем сыграет в ¼ финала? Все расклады ЧМ-2021
Пашков: Не сказал бы, что у России самая сильная команда на ЧМ после приезда Бобровского
Депутат, предлагавший взять белорусских хоккеистов в заложники, извинился перед ними
Светлов: Хорошая вратарская линия в плей-офф — две трети успеха на ЧМ
Хоккеисты сборной Беларуси сыграют с датчанами на ЧМ в Латвии
Ставка против фаворита: прогноз на матч чемпионата мира Казахстан — Канада сегодня
Плей-офф ЧМ лишится не только Канады, но и Швеции? Сенсационные расклады чемпионата мира
Чехи были над пропастью, но забили четыре гола за период! Теперь последнее место у Швеции!
Чешские хоккеисты обыграли шведов на чемпионате мира, уступая две шайбы в третьем периоде
Финны обыграли итальянцев и возглавили таблицу группы В чемпионата мира по хоккею
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь