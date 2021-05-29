Чешские хоккеисты обыграли команду Великобритании в матче чемпионата мира
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сборная Чехии по хоккею нанесла поражение команде Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Риге.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сборная Чехии по хоккею нанесла поражение команде Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Риге.
Встреча группы А закончилась со счетом 6:1 (1:0, 3:1, 2:0). В составе победителей голы забили Лукаш Клок (9-я минута), Филип Гронек (21), Либор Шулак (25, 58), Филип Хытил (33) и Радан Ленц (52). У британцев шайба на счету Мэттью Майерса (40).
Сборная Чехии набрала 8 очков и 31 мая сыграет с датчанами (8). Британцы (4) потеряли шансы на выход в