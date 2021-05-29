Сборная Казахстана установила рекорд чемпионата мира по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею установила рекорд чемпионата мира-2021 в элитном дивизионе, проходящем в Риге (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло после крупной победы над командой Италии со счетом 11:3.

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Таким образом, Казахстан стал первой командой на ЧМ-2021, которому удалось забросить 11 шайб за игру. Предыдущее достижение принадлежало Германии, которая на старте турнира разгромила все тех же итальянцев со счетом 9:4.

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