Казахстан забил 11 голов в матче ЧМ! Установил национальный рекорд и возглавил группу

Накануне сборная Казахстана потерпела второе поражение на чемпионате мира 2021 года, уступив команде Канады (2:4). В ходе встречи казахстанские хоккеисты проигрывали 0:2, смогли восстановить равновесие благодаря дублю Никиты Михайлиса, но всё-таки уступили в основное время, не сумев пополнить свой очковый запас на этом турнире.

<iframe width="850" height="415" src="//ok.ru/videoembed/3248504048314?brandsafety=&autoplay=1&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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Несмотря на это поражение, перед двумя заключительными матчами группового этапа сборная Казахстана сохраняла отличные шансы на попадание в плей-офф. Команде Юрия Михайлиса необходимо было обыгрывать в основное время сборные Италии и Норвегии, что практически гарантировало представителям Казахстана первый выход в четвертьфинал в истории страны.

В первом матче очередного игрового дня на ЧМ-2021 казахстанские хоккеисты встретились с главным аутсайдером турнира — сборной Италии. Перед началом мирового первенства в этой команде произошла вспышка коронавируса, по причине которой в Латвию итальянцы приехали абсолютно резервным составом. Неудивительно, что в Риге они предстали главным поставщиком очков, потерпев четыре поражения кряду с общим счётом 5:19.

Вот и матч с Казахстаном итальянцы начали с очень быстро пропущенного гола. Уже на третьей минуте встречи подопечные Михайлиса открыли счёт, красиво и стремительно реализовав большинство. На розыгрыш лишнего казахстанским хоккеистам понадобилось всего девять секунд — эффектную трёхходовку точным броском завершил капитан команды Роман Старченко. Любопытно, что в последний раз команды встречались в элитном дивизионе чемпионатов мира 11 лет назад — и тогда в 2010 году счёт в матче также открыл Старченко.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Одним из главных открытий нынешнего турнира стал голкипер сборной Казахстана Никита Бояркин. 22-летний вратарь экстренно стал первым номером в своей команде после некрасивого поступка в исполнении Хенрика Карлссона. Опытный голкипер принял решение покинуть расположение сборной после того, как не сумел договориться о новом контракте с «Барысом».

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В итоге молодому Бояркину пришлось взваливать на себя весь груз ответственности, с которым на данный момент он справляется на ура. Благодаря яркой игре вратаря сборная Казахстана одержала важнейшие победы над командами Латвии (3:2 Б), Финляндии (2:1 Б) и Германии (3:2), а в проигранном матче с командой США (0:3) Бояркин был с огромным отрывом лучшим игроком в составе своей команды. Под занавес первого периода сегодняшнего матча при игре в меньшинстве Никита совершил ряд хороших сейвов, позволив партнёрам отправиться на перерыв с преимуществом в счёте.

Однако на старте второго периода оказался бессилен и он. Казахстанские хоккеисты допустили грубейшую ошибку при игре в обороне, оставив нападающего соперника Анджело Мичели в полнейшем одиночестве на своём пятаке. Итальянский хоккеист подхватил шайбу, обыграл вратаря и закатил игровой снаряд в ворота, забив свой первый гол на турнире и сравняв счёт в матче.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Пропущенный гол определённо привёл команду Михайлиса в чувства. Казахстанские хоккеисты резко взвинтили скорости, начали создавать опасные моменты и забитый гол был делом времени. Вернувшийся в состав после дисквалификации защитник Иван Степаненко нашёл передачей Алихана Асетова, тот вывел Егора Петухова на убойную позицию, а он в свою очередь переправил шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Всего через две минуты после гола Петухова голкипер сборной Италии Джастин Фацио пропустил ещё раз. 32-летний нападающий Евгений Рымарев получил передачу у лицевой, немного подумал и решил бросить кистями с острейшего угла — шайба ювелирно прошла в ворота над плечом вратаря.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Следом Фацио пришлось основательно потрудиться в меньшинстве, чтобы уберечь свою сборную от ещё больших неприятностей. А под самый занавес периода в игру пришлось включаться Бояркину. Итальянцы на протяжении полутора минут разыгрывали двойное большинство, но пробить Никиту не смогли. В начале заключительной трети Михайлис реализовал лишнего, сняв все вопросы о победителе матча. Итальянцы моментально ответили своим голом, который забил Петер Хохкофлер, но на исход встречи эта шайба уже повлиять не могла. После гола Хохкофлера шайбы как из рога изобилия посыпались в ворота сборной Италии. В течение трёх минут отличились Кёртис Валк и оформивший дубль Артём Лихотников.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

При счёте 2:7 тренерский штаб сборной Италии произвёл замену вратаря — и на последнем рубеже появился Давиде Фадани, а шайбы продолжали залетать в ворота одна за другой. Сначала отличился Алекс Петан, переигравший Бояркина в ближнем бою, затем Кирилл Панюков удачно подправил шайбу после броска Даррена Дица, а следом забил Старченко, завершивший этот матч с 5 (2+3) набранными очками. Окончательный счёт установили Виктор Сведберг и Егор Шалапов — 11:3 в пользу сборной Казахстана. Есть самая крупная победа в истории команды на чемпионатах мира в элитных дивизионах.

Таким образом казахстанские хоккеисты разом переместились с пятого на первое место в своей группе. И если лидерство в восьмёрке по итогам всего игрового дня они совершенно точно не удержат, то шансы на плей-офф теперь находятся исключительно в их руках и клюшках. В заключительном матче группового раунда команде Михайлиса нужно побеждать Норвегию в основное время, и этого наверняка должно хватить для исторического выхода в четвертьфинал.