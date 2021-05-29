«Эйфории никакой нет». Михайлис — о лидерстве Казахстана в группе ЧМ по хоккею и 11 заброшенных шайбах

Матч состоялся на стадионе «Арена-Рига» и завершился со счетом 11:3 в пользу казахстанцев, которые временно вышли на первое место в группе.

«Эйфории никакой нет, — цитирует Михайлиса “Р-Спорт”. — Ведь эйфория могла быть после первой игры, после второй. Но вы видите, что команда настраивается на каждый матч. Могу уверить, эйфории никакой не будет. Мы будем продолжать выходить на лед и продолжать отдавать себя игре полностью, играть на команду и на результат. Первое место? Таблица скоро поменяется. А мы по-прежнему готовы выходить и сражаться. За команду, за Казахстан, за болельщиков. На таблицу мы не смотрим. Оценивать будем только после того, как вернемся в Нур-Султан».

«Получилась нервная игра, на самом деле, — добавил тренер. — Команда настраивалась здорово, мы ждали, что ребята будут хорошо действовать и в атаке, и в обороне, но пропущенная шайба сбила нас, усилила нервное состояние. Потом мы справились с эмоциями, остудили голову, стали играть в пас, атаковать. Из двух бригад большинства сделали одну мощную бригаду, которая должна была решать результат, что и сделала. Удалений мало на этом чемпионате, поэтому каждый розыгрыш может решить исход. Сопернику нечего было терять, играли раскрепощенно».

В концовке второго периода при счете 3:1 сборная Казахстана почти две минуты играла в положении «три на пять».