Россия обыграла Швейцарию в пятом матче на чемпионате мира

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Россия - Швеция

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
12:15ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
12:15ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
16:15ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
16:15ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
20:15Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
20:15Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
512
2
Швейцария
59
3
Словакия
49
4
Чехия
58
5
Дания
58
6
Швеция
56
7
Великобритания
64
8
Беларусь
54
Группа B
1
США
512
2
Финляндия
410
3
Казахстан
610
4
Германия
49
5
Латвия
58
6
Канада
56
7
Норвегия
65
8
Италия
50
18:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Россия обыграла Швейцарию в пятом матче на чемпионате мира

Сегодня, 29 мая, в Риге (Латвия) проходит девятый игровой день чемпионата мира.

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15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Сборная России в пятом матче на турнире встречалась с командой Швейцарии и одержала победу со счётом 4:1 (0:0, 1:0, 2:1).

На 36-й минуте, при игре в большинстве, Антон Бурдасов прошёл с шайбой по правому флангу, сблизился с воротами и броском в дальний угол вывел россиян вперёд.

На 49-й минуте нападающий швейцарцев Нико Хишир сравнял счёт в матче.

На 51-й минуте Павел Карнаухов снова вывел вперёд сборную России. Сергей Толчинский получил передачу от Александра Барабанова, прошёл по флангу и после контакта с защитником в падении отдал передачу на Карнаухова. На 53-й минуте Сергей Толчинский убежал от защитника и реализовал выход один в ноль, а за секунду до конца оформил дубль броском в пустые ворота.

Напомним, чемпионат мира проходит в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Швейцария
1:4
0:0, 0:1, 1:3
Россия
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Дания — Беларусь — 5:2. Лучшие моменты
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Казахстан — Канада — 2:4. Лучшие моменты
Швеция — Чехия — 2:4. Лучшие моменты
Финляндия — Италия — 3:0. Лучшие моменты
США — Латвия — 4:2. Лучшие моменты
Швейцария — Словакия — 8:1. Лучшие моменты
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