России надо набрать еще одно очко, чтобы выйти в четвертьфинал чемпионата мира

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После матча Россия — Швейцария (4:1) турнирное положение в группе А чемпионата мира стало таким:

Россия — 12 очков (5 матчей), Швейцария — 9 (5), Словакия — 9 (4), Чехия, Дания — 8 (5), Швеция — 6 (5), Белоруссия — 4 (5), Великобритания — 4 (6).

Оставшиеся матчи в группе следующие:

29 мая: Словакия — Дания;.

30 мая: Белоруссия — Швейцария, Швеция — Словакия;.

31 мая: Чехия — Дания, Россия — Швеция;.

1 июня: Швейцария — Великобритания, Словакия — Чехия, Россия — Белоруссия.

Пока сборная России не обеспечила себе место в плей-офф. Существует расклад, при котором команда Валерия Брагина займет пятое место:

— Россияне проиграют в основное время и Швеции, и Белоруссии — и наберут 12 очков;.

— Швейцарцы обыграют и Белоруссию, и Великобританию — и наберут как минимум 13 баллов;.

— Чехия победит и Данию, и Словакию, причем датчан в основное время, а словаков — в овертайме/по буллитам, — и наберет 13 очков;.

— Словакия обыграет Данию в основное время, зацепит очко с чехами — и наберет 13 баллов;.

— Швеция, победив и Россию, и Словакию в основное время, с 12 очками обойдет россиян благодаря успеху в личной встрече.