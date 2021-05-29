Сборная США одержала минимальную победу над Норвегией на ЧМ-2021

Сборная США встречалась с командой Норвегии и одержала победу со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).



На 11-й минуте счёт во встрече открыл форвард Конор Гарланд, ассистентами выступили Зак Джонс и Тэйдж Томпсон. На 28-й минуте игры преимущество американцев увеличил Томпсон, с передач Райана Донато и Мэтта Роя.



На 55-й минуте одну шайбу отыграл норвежский нападающий Кен-Андре Олимб.

После пяти проведённых игр, сборная США вышла на первое место в таблице группы В, опережая Финляндию на два очка (у финнов — матч в запасе). Команда Норвегии, сыгравшая шесть игр, набрала пять очков и занимает седьмую строчку, потеряв шансы на выход в плей-офф.