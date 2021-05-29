«Если сборная выполняет задание, соперник трещит по швам». Что говорят о победе России

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Россия - Швеция

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
12:15ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
12:15ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
16:15ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
16:15ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
20:15Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
20:15Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
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5.06Не началсяSF1
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6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
512
2
Швейцария
59
3
Словакия
49
4
Чехия
58
5
Дания
58
6
Швеция
56
7
Великобритания
64
8
Беларусь
54
Группа B
1
США
512
2
Финляндия
410
3
Казахстан
610
4
Германия
49
5
Латвия
58
6
Канада
56
7
Норвегия
65
8
Италия
50
20:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Если сборная выполняет задание, соперник трещит по швам». Что говорят о победе России

Команда Валерия Брагина расправилась со швейцарцами на ЧМ, выйдя на чистое первое место в группе.

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Сборная России со счётом 4:1 обыграла швейцарцев на чемпионате мира в Риге и возглавила группу A. После встречи на вопросы журналистов ответили главный тренер россиян Валерий Брагин, а также хоккеисты Сергей Толчинский и Павел Карнаухов. Своё экспертное мнение высказал и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Про разговоры о золоте ЧМ

«Разговоры о золоте чемпионата мира преждевременны. Мы играем каждый матч, готовимся к следующей игре. Делаем шаг за шагом, а дальше посмотрим на конечный результат. Два дня паузы, тяжеловато входили, но самое главное — 30 блокированных бросков. За счёт полной самоотдачи и грамотной тактической игры пришёл результат», — считает главный тренер россиян Валерий Брагин.

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Про Толчинского, Самонова и Бобровского

«Толчинский всегда был в расширенном листе, мы следили за ним, личные беседы до вызова были. Мы всегда на него рассчитывали, поэтому он в сборной и играет. Второй и третий гол — определяющие. Хороший третий период со стороны Сергея, надеюсь, он продолжит в том же духе. В эпизоде с пасом сидя он правильно сыграл, залез в глубину, в палении отдал, большой плюс для него. Хороший гол в итоге забили.

Всё зависит от подготовки, как мы хотим построить отдельный матч. Бобровский приехал, он на карантине, потренируется и посмотрим на него. Сергей заряжен, приехал с хорошими глазами. Посмотрим дальше, как сложится. Самонов провёл две классных игры. Хорошо, когда есть ещё и Бобровский, будем выбирать, — заявил Брагин.

Про тех, кто готов сыграть со шведами

«Орлов и Тарасенко будут играть, Григоренко тоже входит в список, Зуб тоже, надеемся. Кто выпадет из состава — будем думать и анализировать», — сказал Брагин.

«Не так сложно, как вы думаете. Махнул по шайбе, и всё»

Нападающий Сергей Толчинский прокомментировал свою передачу в падении на Павла Карнаухов, после которой тот забил гол.

«Моя передача в падении? Мне больше ничего не оставалось делать в том эпизоде, я знал, что Паша едет на пятак и мне удалось шайбу туда откинуть. Хорошо, что он здорово владеет коньками и клюшкой. Уже второй пас в падении на ЧМ? С датчанами не я отдавал на Барабанова, там защитник выбил, хотя я старался сделать вид, что это я (смеётся). На самом деле, всё это не так сложно, как вы думаете, клюшкой махнул по шайбе, и всё. Повторюсь, это был единственный вариант доставить шайбу на пятак.

Оставалось 10 минут играть, и любой бы гол мог стать переломным. Хорошо, что его забили мы. После шайбы Карнаухова мы начали играть по счёту, немножко от обороны, они ошиблись, и мы этим воспользовались.

С каждой игрой чувствую себя лучше и лучше. Матчи — это самые лучшие тренировки. Первую игру провёл на эмоциях, во второй в глазах темнело. Сегодня было всё хорошо, надеюсь, что будет ещё лучше».

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«Тяжёлая игра, но Россия воспользовалась ошибками Швейцарии»

Нападающий сборной России Павел Карнаухов подвёл итог встречи со швейцарцами.

«Мой победный гол? Вошли в зону без потерь, я ехал на ворота, ждал передачи на пятак, так и произошло. Хорошо, что забили гол. Швейцария — хорошая команда, мастеровитые ребята, скоростные. Нам было нелегко, была тяжёлая игра, но мы воспользовались их ошибками.

Вратарь — половина команды. Когда он хорошо играет, нам легче играть. Мы подсознательно понимаем, что на последнем рубеже человек кураж поймал. Но у нас всё довольно-таки слаженно, мы стараемся каждую игру улучшать этот компонент».

«Наши ребята смотрелись здорово, хорошо и уверенно! Просто красавцы!»

Экспертное мнение после победы россиян высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«Наши ребята смотрелись здорово, хорошо и уверенно! Просто красавцы! И это у нас ещё не самый сильный состав. Этот тот самый хоккей, который хотят видеть от нашей сборной. Все ребята чётко выполняют задание, ответственно играют в обороне, подбирали подборы. Моменты у наших ворот всегда будут, но Самонов сыграл прекрасно. С выходом из зоны всё было в порядке. С некоторыми командами застревали, но в этом матче претензий нет. Показательная игра от сборной Брагина.

Защитники показали себя очень уверено, было много отскоков, и они всё подчищали. У нас пошла химия между защитниками и Самоновым. Посмотрим, что покажет на этот счёт Бобровский.

Наша сборная показала командную игру уже с Данией, сегодня всё это было закреплено против сильного соперника. Если мы выполняем задание, то какая бы команда против не была — она трещит по швам».

Павел Панышев

Швейцария
1:4
0:0, 0:1, 1:3
Россия
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