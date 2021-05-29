«Если сборная выполняет задание, соперник трещит по швам». Что говорят о победе России

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Сборная России со счётом 4:1 обыграла швейцарцев на чемпионате мира в Риге и возглавила группу A. После встречи на вопросы журналистов ответили главный тренер россиян Валерий Брагин, а также хоккеисты Сергей Толчинский и Павел Карнаухов. Своё экспертное мнение высказал и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Про разговоры о золоте ЧМ

«Разговоры о золоте чемпионата мира преждевременны. Мы играем каждый матч, готовимся к следующей игре. Делаем шаг за шагом, а дальше посмотрим на конечный результат. Два дня паузы, тяжеловато входили, но самое главное — 30 блокированных бросков. За счёт полной самоотдачи и грамотной тактической игры пришёл результат», — считает главный тренер россиян Валерий Брагин.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/dpw6KB9zbTM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Про Толчинского, Самонова и Бобровского

«Толчинский всегда был в расширенном листе, мы следили за ним, личные беседы до вызова были. Мы всегда на него рассчитывали, поэтому он в сборной и играет. Второй и третий гол — определяющие. Хороший третий период со стороны Сергея, надеюсь, он продолжит в том же духе. В эпизоде с пасом сидя он правильно сыграл, залез в глубину, в палении отдал, большой плюс для него. Хороший гол в итоге забили.



Всё зависит от подготовки, как мы хотим построить отдельный матч. Бобровский приехал, он на карантине, потренируется и посмотрим на него. Сергей заряжен, приехал с хорошими глазами. Посмотрим дальше, как сложится. Самонов провёл две классных игры. Хорошо, когда есть ещё и Бобровский, будем выбирать, — заявил Брагин.

Про тех, кто готов сыграть со шведами

«Орлов и Тарасенко будут играть, Григоренко тоже входит в список, Зуб тоже, надеемся. Кто выпадет из состава — будем думать и анализировать», — сказал Брагин.

«Не так сложно, как вы думаете. Махнул по шайбе, и всё»

Нападающий Сергей Толчинский прокомментировал свою передачу в падении на Павла Карнаухов, после которой тот забил гол.

«Моя передача в падении? Мне больше ничего не оставалось делать в том эпизоде, я знал, что Паша едет на пятак и мне удалось шайбу туда откинуть. Хорошо, что он здорово владеет коньками и клюшкой. Уже второй пас в падении на ЧМ? С датчанами не я отдавал на Барабанова, там защитник выбил, хотя я старался сделать вид, что это я (смеётся). На самом деле, всё это не так сложно, как вы думаете, клюшкой махнул по шайбе, и всё. Повторюсь, это был единственный вариант доставить шайбу на пятак.



Оставалось 10 минут играть, и любой бы гол мог стать переломным. Хорошо, что его забили мы. После шайбы Карнаухова мы начали играть по счёту, немножко от обороны, они ошиблись, и мы этим воспользовались.



С каждой игрой чувствую себя лучше и лучше. Матчи — это самые лучшие тренировки. Первую игру провёл на эмоциях, во второй в глазах темнело. Сегодня было всё хорошо, надеюсь, что будет ещё лучше».

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«Тяжёлая игра, но Россия воспользовалась ошибками Швейцарии»

Нападающий сборной России Павел Карнаухов подвёл итог встречи со швейцарцами.

«Мой победный гол? Вошли в зону без потерь, я ехал на ворота, ждал передачи на пятак, так и произошло. Хорошо, что забили гол. Швейцария — хорошая команда, мастеровитые ребята, скоростные. Нам было нелегко, была тяжёлая игра, но мы воспользовались их ошибками.



Вратарь — половина команды. Когда он хорошо играет, нам легче играть. Мы подсознательно понимаем, что на последнем рубеже человек кураж поймал. Но у нас всё довольно-таки слаженно, мы стараемся каждую игру улучшать этот компонент».

«Наши ребята смотрелись здорово, хорошо и уверенно! Просто красавцы!»

Экспертное мнение после победы россиян высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«Наши ребята смотрелись здорово, хорошо и уверенно! Просто красавцы! И это у нас ещё не самый сильный состав. Этот тот самый хоккей, который хотят видеть от нашей сборной. Все ребята чётко выполняют задание, ответственно играют в обороне, подбирали подборы. Моменты у наших ворот всегда будут, но Самонов сыграл прекрасно. С выходом из зоны всё было в порядке. С некоторыми командами застревали, но в этом матче претензий нет. Показательная игра от сборной Брагина.



Защитники показали себя очень уверено, было много отскоков, и они всё подчищали. У нас пошла химия между защитниками и Самоновым. Посмотрим, что покажет на этот счёт Бобровский.



Наша сборная показала командную игру уже с Данией, сегодня всё это было закреплено против сильного соперника. Если мы выполняем задание, то какая бы команда против не была — она трещит по швам».