Толчинский проводит сезон мечты, но мог не доехать до сборной. Перед стартом ЧМ он перенес тяжелейшую ангину
Сейчас он главный креативщик команды Брагина.
Сейчас он главный креативщик команды Брагина.
Автора двух шедевров в победном матче против Швейцарии, нападающего «Авангарда» Сергея Толчинского в составе российской сборной на чемпионате мира в Риге могло и не оказаться. Месяц назад он стал самым ценным игроком Кубка Гагарина, прибавив к титулу золотой гол и звание лучшего бомбардира
Даже влип в скандал, на радостях проорав перед болельщиками оскорбительную кричалку в адрес своей бывшей команды ЦСКА после окончания решающего матча. Сольный номер под гитару на сцене в Омске с песней «сплинов» — туда «Авангард» на полдня приехал из Балашихи с Кубком Гагарина. Казалось, после всего этого сезон для него уже закончен. Ну какая сборная и рижский «пузырь»? В себя прийти бы за время отпуска.
Вызов из национальной команды пришел ему позже, чем приглашения игрокам другого финалиста — ЦСКА. Отсюда и родилось предположение, что изначально на Толчинского не слишком рассчитывали. Однако в распоряжении тренеров сборной была от силы пара человек, способных отвечать за креатив. К тому же не пригласить MVP
Дальше приключилась еще одна беда, едва не стоившая нападающему места в заявке на турнир. Максимум веселья и минимум сна на фоне кубкового утомления привели к тому, что игрок слег на две недели с тяжелейшей ангиной. Пошатнувшийся иммунитет включился на полную не сразу. Толчинскому пришлось снова набирать кондиции. Он пропустил стартовый матч чемпионата мира против сборной Чехии и вышел на игру с Великобританией.
Его место в сборной сейчас не обсуждается, ведь после травм Григоренко и Окулова у Валерия Брагина не осталось ни единого нападающего, способного в одиночку нарисовать шедевр, удивить соперника нестандартным решением и отдать хитрый пас. И как сейчас не вспомнить, что в прошлое межсезонье президент ЦСКА Игорь Есмантович выбрал деньги и отпустил форварда за компенсацию в «Авангард». Взятый на его место Голдобин ожиданий армейского босса не оправдал, а миллион евро в клубный бюджет стал слабым утешением на фоне феноменальной игры Толчинского.
Малогабаритный нападающий, еще
Михаил Зислис