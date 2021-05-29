Толчинский проводит сезон мечты, но мог не доехать до сборной. Перед стартом ЧМ он перенес тяжелейшую ангину

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Автора двух шедевров в победном матче против Швейцарии, нападающего «Авангарда» Сергея Толчинского в составе российской сборной на чемпионате мира в Риге могло и не оказаться. Месяц назад он стал самым ценным игроком Кубка Гагарина, прибавив к титулу золотой гол и звание лучшего бомбардира плей-офф. Нападающий сразу после победы устроил фестиваль в духе Александра Овечкина. Отмечал успех чуть ли не с вселенским размахом.

Даже влип в скандал, на радостях проорав перед болельщиками оскорбительную кричалку в адрес своей бывшей команды ЦСКА после окончания решающего матча. Сольный номер под гитару на сцене в Омске с песней «сплинов» — туда «Авангард» на полдня приехал из Балашихи с Кубком Гагарина. Казалось, после всего этого сезон для него уже закончен. Ну какая сборная и рижский «пузырь»? В себя прийти бы за время отпуска.

Вызов из национальной команды пришел ему позже, чем приглашения игрокам другого финалиста — ЦСКА. Отсюда и родилось предположение, что изначально на Толчинского не слишком рассчитывали. Однако в распоряжении тренеров сборной была от силы пара человек, способных отвечать за креатив. К тому же не пригласить MVP плей-офф — удар как минимум по репутации, какой бы мудреной стратегии ни придерживался руководящий штаб. В итоге здравый смысл оказался сильнее.

Дальше приключилась еще одна беда, едва не стоившая нападающему места в заявке на турнир. Максимум веселья и минимум сна на фоне кубкового утомления привели к тому, что игрок слег на две недели с тяжелейшей ангиной. Пошатнувшийся иммунитет включился на полную не сразу. Толчинскому пришлось снова набирать кондиции. Он пропустил стартовый матч чемпионата мира против сборной Чехии и вышел на игру с Великобританией.

Его место в сборной сейчас не обсуждается, ведь после травм Григоренко и Окулова у Валерия Брагина не осталось ни единого нападающего, способного в одиночку нарисовать шедевр, удивить соперника нестандартным решением и отдать хитрый пас. И как сейчас не вспомнить, что в прошлое межсезонье президент ЦСКА Игорь Есмантович выбрал деньги и отпустил форварда за компенсацию в «Авангард». Взятый на его место Голдобин ожиданий армейского босса не оправдал, а миллион евро в клубный бюджет стал слабым утешением на фоне феноменальной игры Толчинского.

Малогабаритный нападающий, еще давным-давно получивший в ЦСКА прозвище Вжик, способен творить красивые вещи на чемпионате мира и дальше. Кажется, именно он и заберет неофициальное звание главного героя хоккейной России в текущем сезоне. Вот только бы золотую медаль из Риги еще увезти для абсолютного счастья.

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