Толчинский проводит сезон мечты, но мог не доехать до сборной. Перед стартом ЧМ он перенес тяжелейшую ангину

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Россия - Швеция

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
12:15ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
12:15ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
16:15ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
16:15ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
20:153-й периодСловакия2Дания0
Группа B
тв
20:153-й периодГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
512
2
Швейцария
59
3
Словакия
49
4
Чехия
58
5
Дания
58
6
Швеция
56
7
Великобритания
64
8
Беларусь
54
Группа B
1
США
512
2
Финляндия
410
3
Казахстан
610
4
Германия
49
5
Латвия
58
6
Канада
56
7
Норвегия
65
8
Италия
50
21:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Толчинский проводит сезон мечты, но мог не доехать до сборной. Перед стартом ЧМ он перенес тяжелейшую ангину

Сейчас он главный креативщик команды Брагина.

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Автора двух шедевров в победном матче против Швейцарии, нападающего «Авангарда» Сергея Толчинского в составе российской сборной на чемпионате мира в Риге могло и не оказаться. Месяц назад он стал самым ценным игроком Кубка Гагарина, прибавив к титулу золотой гол и звание лучшего бомбардира плей-офф. Нападающий сразу после победы устроил фестиваль в духе Александра Овечкина. Отмечал успех чуть ли не с вселенским размахом.

Даже влип в скандал, на радостях проорав перед болельщиками оскорбительную кричалку в адрес своей бывшей команды ЦСКА после окончания решающего матча. Сольный номер под гитару на сцене в Омске с песней «сплинов» — туда «Авангард» на полдня приехал из Балашихи с Кубком Гагарина. Казалось, после всего этого сезон для него уже закончен. Ну какая сборная и рижский «пузырь»? В себя прийти бы за время отпуска.

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Вызов из национальной команды пришел ему позже, чем приглашения игрокам другого финалиста — ЦСКА. Отсюда и родилось предположение, что изначально на Толчинского не слишком рассчитывали. Однако в распоряжении тренеров сборной была от силы пара человек, способных отвечать за креатив. К тому же не пригласить MVP плей-офф — удар как минимум по репутации, какой бы мудреной стратегии ни придерживался руководящий штаб. В итоге здравый смысл оказался сильнее.

Дальше приключилась еще одна беда, едва не стоившая нападающему места в заявке на турнир. Максимум веселья и минимум сна на фоне кубкового утомления привели к тому, что игрок слег на две недели с тяжелейшей ангиной. Пошатнувшийся иммунитет включился на полную не сразу. Толчинскому пришлось снова набирать кондиции. Он пропустил стартовый матч чемпионата мира против сборной Чехии и вышел на игру с Великобританией.

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Его место в сборной сейчас не обсуждается, ведь после травм Григоренко и Окулова у Валерия Брагина не осталось ни единого нападающего, способного в одиночку нарисовать шедевр, удивить соперника нестандартным решением и отдать хитрый пас. И как сейчас не вспомнить, что в прошлое межсезонье президент ЦСКА Игорь Есмантович выбрал деньги и отпустил форварда за компенсацию в «Авангард». Взятый на его место Голдобин ожиданий армейского босса не оправдал, а миллион евро в клубный бюджет стал слабым утешением на фоне феноменальной игры Толчинского.

Малогабаритный нападающий, еще давным-давно получивший в ЦСКА прозвище Вжик, способен творить красивые вещи на чемпионате мира и дальше. Кажется, именно он и заберет неофициальное звание главного героя хоккейной России в текущем сезоне. Вот только бы золотую медаль из Риги еще увезти для абсолютного счастья.

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Михаил Зислис

Швейцария
1:4
0:0, 0:1, 1:3
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История чемпионатов мира
1936
Германия
1
Великобритания
Великобритания
2
Канада
Канада
3
США
США
1952
Норвегия
1
Канада
Канада
2
США
США
3
Швеция
Швеция
1977
Австрия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
Швеция
Швеция
3
СССР
СССР
2000
Россия
1
Чехия
Чехия
2
Словакия
Словакия
3
Финляндия
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14Сборная без суперзвезд: кто не поможет России на ЧМ-2021
Норвегия — США — 1:2. Лучшие моменты
Швейцария — Россия — 1:4. Лучшие моменты
Италия — Казахстан — 3:11. Лучшие моменты
Чехия — Великобритания — 6:1. Лучшие моменты
Латвия — Норвегия — 3:4 (Б). Лучшие моменты
Дания — Беларусь — 5:2. Лучшие моменты
Швеция — Великобритания — 4:1. Лучшие моменты
Казахстан — Канада — 2:4. Лучшие моменты
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