«Внезапно русские заиграли по-русски». Что пишут в Швейцарии о поражении своей сборной

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Россия - Швеция

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
12:15ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
12:15ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
16:15ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
16:15ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
20:153-й периодСловакия2Дания0
Группа B
тв
20:153-й периодГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
512
2
Швейцария
59
3
Словакия
49
4
Чехия
58
5
Дания
58
6
Швеция
56
7
Великобритания
64
8
Беларусь
54
Группа B
1
США
512
2
Финляндия
410
3
Казахстан
610
4
Германия
49
5
Латвия
58
6
Канада
56
7
Норвегия
65
8
Италия
50
22:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Внезапно русские заиграли по-русски». Что пишут в Швейцарии о поражении своей сборной

Пас Андреса Амбюля на гол Хиширу местные СМИ тоже окрестили «русским» — слишком он был хорош.

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14
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Сборная России одержала победу над командой Швейцарии на чемпионате мира по хоккею — 2021. Решающими стали две минуты в третьем периоде в исполнении великолепного Сергея Толчинского. Швейцарские СМИ расстроены поражением и считают, что больше половины матча их команда наигрывала хотя бы на одно очко, но ключевыми стали индивидуальные ошибки их игроков и мастерство русских.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Русские остаются непобедимыми для Швейцарии. Наша сборная делала много правильных вещей, но затем допускала ключевые ошибки, так что первой победы над Россией с 2000 года и в этот раз не получилось.

Наша сборная взяла сильный старт, но этого было недостаточно, чтобы открыть счёт. Наш шпион Курашёв, который в детстве мечтал играть за сборную России, попал в штангу в большинстве.

Счёт открыли русские в своём большинстве, Бурдасов продавил Лукаса Фрика и легко переиграл Рето Берру. Чтобы сравнять счёт, понадобился великолепный пас от Амбюля на пятачок Хиширу. Но вскоре Россия снова повела. Гайссер сделал подножку Толчинскому, повалил его на лёд, но он всё равно сумел послать шайбу на пятачок, откуда забил Карнаухов. Обидно. Русские быстро удвоили преимущество, когда Зигенталер поскользнулся и упал, пытаясь перехватить шайбу. Толчинский разобрался с Беррой. Фишер снял вратаря, но вшестером швейцарцы не смогли сделать большего, кроме броска Курашёва в штангу.

Чёрная серия Швейцарии против России на чемпионатах мира не заканчивается. С 2000 года мы ждём победу над сборной России, но времени переживать об этом нет. Завтра матч с Беларусью, Швейцарии нужны ещё очки, чтобы оформить путёвку в четвертьфинал», — пишет The Blick.

«Внезапно русские заиграли по-русски»

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«Швейцарцы провалились в самом конце. За девять минут до конца счёт был 1:1, но в итоге Швейцария проиграла 1:4. Внезапно русские заиграли по-русски, Сергей Толчинский сотворил магию за 132 секунды. Сначала он упал на попу и одной рукой отдал передачу на гол Карнаухову. Затем воспользовался падением Зигенталера и забил прекрасный гол после сольного прохода. Россия повела 3:1 за семь минут до конца. Уже была забыта шайба Нико Хишира, который сравнял счёт после великолепной — тоже «русской» — передачи Амбюля не глядя через всю зону.

Турбулентная концовка эмоционального матча, напоминавшего американские горки, и горькое поражение Швейцарии. Больше половины матча команда Фишера смотрелась здорово и шла как минимум к одному заслуженному очку.

Удаление Лёффеля за выброс шайбы изменило ход игры. Россия не слишком хорошо провела большинство, но Бурдасов забил прямо перед его окончанием. С этого момента соперник играл всё лучше и увереннее.

Швейцарцам понадобилась пара смен, чтобы приспособиться к давлению сборной России, но потом они смогли противостоять сопернику на равных. И делали это не только за счёт обороны и разрушения атак. Они даже больше владели шайбой в середине игры, провели несколько хороших атак. Удивительно, как быстро они проходили среднюю зону в большинстве, заходили в зону соперника с контролем шайбы. Навряд ли это входило в планы России на игру.

Швейцарское большинство — лучшее на турнире — тоже доставляло проблемы россиянам, но не смогло забить. Тем не менее швейцарцы смогли более 30 минут играть на равных с физически более крепким соперником. У России всего четыре защитника и один нападающий из НХЛ и 17 дебютантов турнира. Но благодаря нескольким топ-игрокам СКА их сборную нельзя назвать командой ноунеймов, — пишет Tages Anzeiger.

«Голы Карнаухова и Толчинского остудили пыл швейцарцев»

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«Швейцария потерпела второе поражение на чемпионате мира в Риге. Сначала были 0:7 со Швецией и теперь 1:4 с Россией. О последнем поражении можно жалеть — сборная России знала, как наказывать за ошибки и обмануть Рето Берру, который сегодня очень хорошо играл. Это поражение не должно повлиять на выход Швейцарии в четвертьфинал — надо набрать три или четыре очка в следующих двух матчах. Но первое место, вероятно, уже не потеряно», — пишет RTS.

«Последнее слово осталось за Россией. Бурдасов открыл счёт, воспользовавшись замешательством Лукаса Фрика, но невероятно динамичная Швейцария была в отличной форме и всё равно продолжала доминировать по игре. Сравнял счёт Хишир, не оставив шансов вратарю соперника, но его гол не придал импульс команде, которая пропустила дважды за 132 секунды. Голы Карнаухова и Толчинского остудили пыл сборной Швейцарии», — пишет lematin.ch.

Елена Кузнецова

Швейцария
1:4
0:0, 0:1, 1:3
Россия
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1936
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1
Великобритания
Великобритания
2
Канада
Канада
3
США
США
1952
Норвегия
1
Канада
Канада
2
США
США
3
Швеция
Швеция
1977
Австрия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
Швеция
Швеция
3
СССР
СССР
2000
Россия
1
Чехия
Чехия
2
Словакия
Словакия
3
Финляндия
Финляндия
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Швейцария — Россия — 1:4. Лучшие моменты
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Швеция — Великобритания — 4:1. Лучшие моменты
Казахстан — Канада — 2:4. Лучшие моменты
Швеция — Чехия — 2:4. Лучшие моменты
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