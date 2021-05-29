Сборная Финляндии обыграла Германию и вышла на первое место группы B на ЧМ-2021

Сборная Германии встречалась с командой Финляндии и уступила со счётом 1:2 (0:1, 1:0, 0:1). На 7-й минуте матча счёт в большинстве открыл финский нападающий Антон Лунделль, ассистентами выступили Тони Сунд и Ере Иннала. На 38-й минуте ответную шайбу забросил немецкий защитник Корбиниан Хольцер. На 52-й минуте победную шайбу в составе Финляндии забил Артту Руотсалайнен.

После пяти сыгранных матчей, финны вышли на первое место группы В, набрав 13 очков. Сборная Германии имеет в своём активе 9 баллов и занимает четвёртую строчку.



Следующий матч Финляндия проведёт завтра, 30 мая, против команды Латвии. Начало — в 20:15 мск. Германия сыграет в понедельник, 31 мая, против сборной США. Стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени.



Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии будут сыграны четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.