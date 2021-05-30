«От Бобровского заранее ждут чудес. А сезон-то у Сергея неудачный». 5 вопросов эксперту
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров — о победе россиян над швейцарцами, лидерах нашей команды и последнем пополнении
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров — о победе россиян над швейцарцами, лидерах нашей команды и последнем пополнении
1. Сборная России вышла на первое место в группе. В чем конкретно наши превзошли швейцарцев, которые считались чуть ли не фаворитами?
Мы выиграли этот матч за счет умения реализовывать опасные моменты. Тут и без везения не обошлось. Индивидуальное мастерство наших игроков, к примеру, шайба Антона Бурдасова, когда наша команда открыла счет, привело к уверенной победе. Плюс мы очень надежно сыграли против швейцарцев в обороне. Опасные моменты, ими созданные, можно по пальцам пересчитать.
Что касается содержания игры, то соперники, пожалуй, выглядели даже предпочтительнее. У швейцарцев командная игра организована очень здорово. И это касается не только нашего матча, но и других встреч, которые эта команда провела на турнире. Исключением стал только ее матч против шведов. У нас
Но сборная России выиграла этот поединок еще и за счет характера и желания. Что в конечном счете в хоккее не менее ценно, чем командная игра.
2. В матче со швейцарцами особенно ярко себя проявил Толчинский. Сергей подтверждает в сборной титул самого ценного игрока Кубка Гагарина?
В матче против швейцарцев Толчинский выделялся в нашем составе. Как, впрочем, и Бурдасов, о котором я уже говорил выше. Тем более что по сравнению с прошлыми играми сдали Иван Морозов и Владислав Каменев.
В сборной есть игроки, от кого лично я вообще ничего и не жду. Вот взять Евгения Тимкина. Почему тогда не пригласить в национальную команду Максима Цыплакова из «Спартака»? Он, пожалуй, даже перспективнее. Вся разница между ними, что Тимкин за сезон пять шайб забросил, а Цыплаков — девять.
А Толчинский сыграл против швейцарцев очень хорошо. Но это как раз не удивляет. Он ведь и в чемпионате России выглядел здорово. Причем и в регулярке, и в Кубке Гагарина.
3. Сборная России реализует большинство в каждом из пяти матче. За счет чего наши добиваются успеха в неравных составах?
Это замечательно, что наша команда умеет реализовывать численный перевес. Причем я обратил внимание, что мы разыгрываем большинство
При игре в большинстве у сборной России очень хороший потенциал. Единственное, чего не хватает — это быстрого входа в зону. Слишком часто мы делаем это с трудом и теряем время. А чем его меньше, тем меньше и шансов забить.
4. Александр Самонов в двух последних матчах пропустил всего одну шайбу. Наш голкипер обретает уверенность? Или его так подхлестнула новость о приезде в сборную Сергея Бобровского?
Пока можно констатировать, что в последних матчах Самонов выглядит увереннее, чем в своих первых играх на чемпионате мира. Хотя он и тогда особых ошибок не делал. Я уже говорил ранее — меня удивило, что вратарь, которого Валерий Брагин видит первым в сборной, вдруг съехал на вторые роли в СКА. Ведь это наверняка отразилось и на его психологическом состоянии, да и просто на игровом тонусе. Пришлось наверстывать практику уже в сборной.
Хорошо, что в итоге все в порядке и претензий у нас к Самонову никаких нет. Что касается Бобровского, который уже прилетел в Ригу, тут не все так однозначно. Сезон у Сергея сложился неудачно. В том числе и в
5. Один из лидеров сборной Швейцарии — игрок с российскими корнями Филипп Курашев. Мог ли он по уровню пройти в нашу национальную команду?
Я бы не стал серьезно огорчаться по поводу Курашева.
Или взять лучшего снайпера КХЛ прошедшего сезона Дмитрия Яшкина, заигранного за Чехию. Понятно, что такой настырный на чужом пятачке форвард и нашей сборной пригодился бы. Я, кстати, удивился, что он не принимает участие в чемпионате мира. Знаю, что чешские тренеры хотели видеть Яшкина в составе. Видимо, у него были
Правда, еще не факт, что игроки, состоявшиеся в других странах, предпочли бы на уровне сборных выступать за Россию. По менталитету они ближе к тем государствам, где выросли.