«От Бобровского заранее ждут чудес. А сезон-то у Сергея неудачный». 5 вопросов эксперту

1. Сборная России вышла на первое место в группе. В чем конкретно наши превзошли швейцарцев, которые считались чуть ли не фаворитами?

Мы выиграли этот матч за счет умения реализовывать опасные моменты. Тут и без везения не обошлось. Индивидуальное мастерство наших игроков, к примеру, шайба Антона Бурдасова, когда наша команда открыла счет, привело к уверенной победе. Плюс мы очень надежно сыграли против швейцарцев в обороне. Опасные моменты, ими созданные, можно по пальцам пересчитать.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--5216d93373f91899d753" data-vnd="5216d93373f91899d753" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=5216d93373f91899d753" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Что касается содержания игры, то соперники, пожалуй, выглядели даже предпочтительнее. У швейцарцев командная игра организована очень здорово. И это касается не только нашего матча, но и других встреч, которые эта команда провела на турнире. Исключением стал только ее матч против шведов. У нас по-прежнему страдают взаимосвязи в средней зоне. Войти на скорости в чужую зону редко удается.

Но сборная России выиграла этот поединок еще и за счет характера и желания. Что в конечном счете в хоккее не менее ценно, чем командная игра.

2. В матче со швейцарцами особенно ярко себя проявил Толчинский. Сергей подтверждает в сборной титул самого ценного игрока Кубка Гагарина?

В матче против швейцарцев Толчинский выделялся в нашем составе. Как, впрочем, и Бурдасов, о котором я уже говорил выше. Тем более что по сравнению с прошлыми играми сдали Иван Морозов и Владислав Каменев.

В сборной есть игроки, от кого лично я вообще ничего и не жду. Вот взять Евгения Тимкина. Почему тогда не пригласить в национальную команду Максима Цыплакова из «Спартака»? Он, пожалуй, даже перспективнее. Вся разница между ними, что Тимкин за сезон пять шайб забросил, а Цыплаков — девять.

А Толчинский сыграл против швейцарцев очень хорошо. Но это как раз не удивляет. Он ведь и в чемпионате России выглядел здорово. Причем и в регулярке, и в Кубке Гагарина.

3. Сборная России реализует большинство в каждом из пяти матче. За счет чего наши добиваются успеха в неравных составах?

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий Россия обыграла Швейцарию

Это замечательно, что наша команда умеет реализовывать численный перевес. Причем я обратил внимание, что мы разыгрываем большинство по-разному. То защитника выведем на решающий бросок, то окажемся первыми на добивании, то нападающие удачно разыграют комбинацию на средней дистанции.

При игре в большинстве у сборной России очень хороший потенциал. Единственное, чего не хватает — это быстрого входа в зону. Слишком часто мы делаем это с трудом и теряем время. А чем его меньше, тем меньше и шансов забить.

4. Александр Самонов в двух последних матчах пропустил всего одну шайбу. Наш голкипер обретает уверенность? Или его так подхлестнула новость о приезде в сборную Сергея Бобровского?

Пока можно констатировать, что в последних матчах Самонов выглядит увереннее, чем в своих первых играх на чемпионате мира. Хотя он и тогда особых ошибок не делал. Я уже говорил ранее — меня удивило, что вратарь, которого Валерий Брагин видит первым в сборной, вдруг съехал на вторые роли в СКА. Ведь это наверняка отразилось и на его психологическом состоянии, да и просто на игровом тонусе. Пришлось наверстывать практику уже в сборной.

Хорошо, что в итоге все в порядке и претензий у нас к Самонову никаких нет. Что касается Бобровского, который уже прилетел в Ригу, тут не все так однозначно. Сезон у Сергея сложился неудачно. В том числе и в плей-офф. Конечно, доверить ему ворота соблазн будет огромный. Ведь Бобровский не так давно завоевывал «Везину Трофи» — приз лучшему вратарю НХЛ. От голкиперов такого уровня болельщики всегда ждут чудес. Однако они не всегда на эти чудеса способны. Есть большой риск в том, что Сергею придется стартовать сразу с четвертьфинала, без раскачки. А если оглянуться на другие сборные, особенно североамериканские, игроки НХЛ на этом чемпионате особо не блещут.

5. Один из лидеров сборной Швейцарии — игрок с российскими корнями Филипп Курашев. Мог ли он по уровню пройти в нашу национальную команду?

Я бы не стал серьезно огорчаться по поводу Курашева. Все-таки к «звездам» его отнести нельзя, игроков такого уровня у нас хватает. А вообще, этим надо заниматься на уровне юниоров, но такой практики у нас почти нет. В свое время мы так же упустили Александра Баркова, который вырос и получил хоккейное образование в Финляндии, а сейчас выступает в НХЛ за «Флориду». Вот это замечательный центрфорвард, как и его отец. Но прошел мимо нас!

Или взять лучшего снайпера КХЛ прошедшего сезона Дмитрия Яшкина, заигранного за Чехию. Понятно, что такой настырный на чужом пятачке форвард и нашей сборной пригодился бы. Я, кстати, удивился, что он не принимает участие в чемпионате мира. Знаю, что чешские тренеры хотели видеть Яшкина в составе. Видимо, у него были какие-то повреждения, раз он от участия отказался.