Словакия подвинула Россию с первого места на ЧМ. В нашей группе по-прежнему все запутано

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Россия - Швеция

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
16:15Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
16:15Не началсяИталия
Канада
Группа B
тв
20:15Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
20:15Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
тв
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
тв
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
тв
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
тв
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
тв
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
тв
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
тв
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Словакия
512
2
Россия
512
3
Швейцария
59
4
Чехия
58
5
Дания
68
6
Швеция
56
7
Великобритания
64
8
Беларусь
54
Группа B
1
Финляндия
513
2
США
512
3
Казахстан
610
4
Германия
59
5
Латвия
58
6
Канада
56
7
Норвегия
65
8
Италия
50
10:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Словакия подвинула Россию с первого места на ЧМ. В нашей группе по-прежнему все запутано

Подопечные Крэйга Рэмзи мучились два периода матча с датчанами, но смогли взять три очка.

Наверх
Источник: Reuters

Сборной Словакии предстояло реабилитироваться за сокрушительное поражение в предыдущем матче со сборной Швейцарии. Прежде одна из самых прочных оборон турнира полностью провалилась в игре с «крестоносцами», позволив сопернику огорчить Юлиуса Гудачека целых восемь раз. Словаки, уступив швейцарцам, позволили им догнать себя в турнирной таблице и установить тройное лидерство в группе А вместе с Россией. Также подопечные Крэйга Рэмзи подпортили себе жизнь дисквалификациями. По итогам игры со Швейцарией на один матч были отстранены два важных игрока — нападающий Кристиан Поспишил и защитник Мислав Росандич.

Во время загрузки произошла ошибка.

Противостоять словакам предстояло сборной Дании, которая незаметно подобралась к первой четвёрке и до начала матча отставала от сегодняшних оппонентов всего на одно очко, проведя, правда, на игру больше. Датчане уже успели зарекомендовать себя как крепкую команду, дающую отпор каждому сопернику, и встреча со Словакией не стала исключением.

Читайте также
«Внезапно русские заиграли по-русски». Что пишут в Швейцарии о поражении своей сборной

Одной из ярких вывесок этого матча должна была встать встреча двух лучших бомбардиров чемпионата — словака Петера Цегларика и датчанина Никласа Йенсена, набравших по 7 очков к началу игры. Однако долгое время никому из них не удавалось показать себя. Немалая заслуга в этом принадлежит защитникам и голкиперам обеих команд, которые успешно сдерживали не только двух самых результативных форвардов, но и их коллег. Хотя пару раз в первом периоде номинальные хозяева могли открыть счёт. В обоих опасных моментах у ворот единственного вратаря, отыгравшего каждую минуту на этом первенстве, Себастьяна Дама непосредственное участие принял Мариан Студенич. Сперва нападающий, отобрав шайбу в своей зоне, выкатился один на один с первым номером датчан, но не сумел переиграть его. А уже буквально в следующей атаке он отдал пас на пустые ворота новичку нижегородского «Торпедо» Мареку Гривику, но тот промахнулся. Эти два момента были самыми опасными в исполнении обеих команд по итогам, пожалуй, первых двух периодов.

Вторая двадцатиминутка прошла в ещё более спокойном темпе, полностью соответствуя атмосфере на трибунах Олимпийского спортивного центра в Риге. И как бы ни старался официальный талисман чемпионата мира — ёжик Спайки создать необходимый ажиотаж, с картонными болельщиками такое вряд ли было возможно. Хорошо, что настоящие попадут на турнир уже совсем скоро.

Из того, что происходило на льду, больше всего запомнился эффектный сейв Гудачека, чем-то напомнивший бросок, который обычно можно увидеть в футбольном матче.

На второй перерыв команды также ушли без заброшенных шайб, а официальный «твиттер» ИИХФ не постеснялся посыпать соль на рану любителям атакующего хоккея: «Если вам нравятся голы, сегодня не ваш день».

Во время загрузки произошла ошибка.

В третьем периоде команды стали играть максимально осторожно. Хоккеисты понимали, что цена ошибки с каждой секундой становилась всё больше, и старались не рисковать понапрасну. Однако ближе к середине таблицы защита датчан дрогнула, и словаки не упустили возможность этим воспользоваться.

Автором первого гола стал Петер Цегларик. 34-й номер сборной Словакии не смог с первой попытки пробить Дама, перевёл шайбу по борту на противоположный фланг и открылся на пятачке у ворот датчан. И уже спустя несколько секунд Цегларик подкараулил игровой снаряд после прострела Роберта Лантоши и отправил игровой снаряд в сетку, выйдя в единоличные лидеры в списке бомбардиров ЧМ.

Пять минут спустя в воротах сборной Дании побывала ещё одна шайба. Себастьян Дам справился с броском Лантоши с близкого расстояния, а на последовавший за ним щелчок в исполнении Адама Яношика среагировать уже не успел.

Во время загрузки произошла ошибка.

Подопечные Хайнца Элерса имели возможность отыграться, оказавшись в большинстве, но не сумели реализовать численное преимущество. Замена голкипера на шестого полевого игрока также не помогла, и датчане в третий раз за этот чемпионат закончили матч с нулём в графе «голы».

Сборная Словакии же смогла взять три очка в сложной игре и не дала сборной России занять единоличное первое место в группе А. Но в итоге словаки рискуют не попасть в четвертьфинал. Такой вариант возможен, если они проиграют два оставшихся матча (Чехия, Швеция) в основное время, а шведы в свою очередь возьмут шесть очков в своих играх и окажутся выше словаков за счёт победы в личной встрече. Чехам будет достаточно (помимо словаков) выиграть у датчан, России набрать балл в игре с белорусами, а Швейцарии обыграть британцев и не проиграть белорусам в основное время. В нашей группе по-прежнему всё запутано.

Дмитрий Сторожев

Словакия
2:0
0:0, 0:0, 2:0
Дания
 Бегуны замёрзли насмерть на марафоне в Китае! Кто виноват?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Главные темы
Словакия подвинула Россию с первого места. В группе все запутано
Толчинский проводит сезон мечты, но мог не доехать до сборной
«Внезапно русские заиграли по-русски». Что пишут в Швейцарии
«От Бобровского зря заранее ждут чудес». 5 вопросов эксперту
прогноз дня
Шведов спасет только победа: прогноз на матч чемпионата мира Швеция — Словакия сегодня
«Если сборная выполняет задание, соперник трещит по швам». Что говорят о победе России
Крикунов: Игра против Швейцарии — это то, что хочется видеть от сборной России и дальше
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Россия стала лидером группы на ЧМ! Наши сломили Швейцарию и готовы выйти в плей-офф
Сборная США одержала минимальную победу над Норвегией на ЧМ-2021
России надо набрать еще одно очко, чтобы выйти в четвертьфинал чемпионата мира
Россия обыграла Швейцарию в пятом матче на чемпионате мира
Появилось видео из раздевалки сборной Казахстана после разгромной победы над Италией
Защитник сборной Норвегии сделал сейв коньками на линии ворот в матче ЧМ-2021 с США
Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1939
Швейцария
1
Канада
Канада
2
США
США
3
Швейцария
Швейцария
1973
СССР
1
СССР
СССР
2
Швеция
Швеция
3
Чехословакия
Чехословакия
1994
Италия
1
Канада
Канада
2
Финляндия
Финляндия
3
Швеция
Швеция
2011
Словакия
1
Финляндия
Финляндия
2
Швеция
Швеция
3
Чехия
Чехия
Кадр дня
Швейцарский вратарь Рето Берра пропускает шайбу в матче с Россией
«Эйфории никакой нет». Михайлис — о лидерстве Казахстана в группе ЧМ по хоккею и 11 заброшенных шайбах
Президент Немецкого хоккейного союза раскритиковал смену белорусского флага в Риге
Стало известно, при каких раскладах Канада не выйдет из группы на ЧМ-2021. Шансы велики
Казахстан забил 11 голов в матче ЧМ! Установил национальный рекорд и возглавил группу
Сборная Казахстана установила рекорд чемпионата мира по хоккею
Объявлен состав сборной России на матч чемпионата мира со Швейцарией
Чешские хоккеисты обыграли команду Великобритании в матче чемпионата мира
Сборная Казахстана разгромила команду Италии, забросив 8 шайб за период
«Они тоже люди». Как сборная России выпила 160 бокалов пива на ЧМ
Казахстан забросил семь шайб и заставил Италию заменить вратаря в матче ЧМ по хоккею
Загитова обратилась к сборной России по хоккею
Бобровский прибыл в расположение сборной России на чемпионате мира
Хоккеисты сборной Казахстана и Италии устроили драку во время матча ЧМ-2021
«Это позор». Поражение от Швейцарии, после которого сборную России закидали бутылками
Два хоккеиста сборной Словакии дисквалифицированы на одну игру чемпионата мира
Цены на билеты на матчи чемпионата мира по хоккею составят от €110 до €340
Сборная Казахстана назвала состав на матч ЧМ-2021 по хоккею с Италией
Что ждёт сборную России. Турнирные расклады чемпионата мира по хоккею — 2021
Все фотогалереи
Репортажи
ФотоВидео
14Россия обыграла Швейцарию
16Сборная России обыграла Данию
9Сборная России по пути на тренировку
19Сборная Словакии нанесла россиянам первое поражение на турнире
21Сборная США обыграла Канаду
11Талисманы чемпионатов мира по хоккею
10Россия обыграла Великобританию на чемпионате мира
18Сборная России выиграла первый матч на ЧМ у сборной Чехии
26Сборная России на чемпионате мира-2021
14Сборная без суперзвезд: кто не поможет России на ЧМ-2021
Норвегия — США — 1:2. Лучшие моменты
Швейцария — Россия — 1:4. Лучшие моменты
Италия — Казахстан — 3:11. Лучшие моменты
Чехия — Великобритания — 6:1. Лучшие моменты
Латвия — Норвегия — 3:4 (Б). Лучшие моменты
Дания — Беларусь — 5:2. Лучшие моменты
Швеция — Великобритания — 4:1. Лучшие моменты
Казахстан — Канада — 2:4. Лучшие моменты
Швеция — Чехия — 2:4. Лучшие моменты
Финляндия — Италия — 3:0. Лучшие моменты
Казахстану предрекли исторический результат на ЧМ-2021 по хоккею
«Мы понимали наше положение». Канадский хоккеист оценил победу над Казахстаном на ЧМ-2021
«Итальянцы будут рвать и метать». Эксперт предсказал Казахстану непростой матч за место в плей-офф ЧМ-2021
Новое испытание для Брагина: прогноз на матч чемпионата мира Швейцария — Россия сегодня
Спор за лидерство в группе. Российские хоккеисты сыграют со швейцарцами на чемпионате мира
Канада сделала шаг от пропасти, но ее судьба — в руках Казахстана. Расклады на плей-офф чемпионата мира
Беларусь на краю пропасти! Уступили Дании и практически лишились шансов на выход из группы
Сборная Норвегии по буллитам победила команду Латвии в матче чемпионата мира по хоккею
Белорусские хоккеисты уступили датчанам в матче первого раунда ЧМ-2021
Белорусские хоккеисты проиграли сборной Дании в матче чемпионата мира
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь