Словакия подвинула Россию с первого места на ЧМ. В нашей группе по-прежнему все запутано
Подопечные Крэйга Рэмзи мучились два периода матча с датчанами, но смогли взять три очка.
Подопечные Крэйга Рэмзи мучились два периода матча с датчанами, но смогли взять три очка.
Сборной Словакии предстояло реабилитироваться за сокрушительное поражение в предыдущем матче со сборной Швейцарии. Прежде одна из самых прочных оборон турнира полностью провалилась в игре с «крестоносцами», позволив сопернику огорчить Юлиуса Гудачека целых восемь раз. Словаки, уступив швейцарцам, позволили им догнать себя в турнирной таблице и установить тройное лидерство в группе А вместе с Россией. Также подопечные Крэйга Рэмзи подпортили себе жизнь дисквалификациями. По итогам игры со Швейцарией на один матч были отстранены два важных игрока — нападающий Кристиан Поспишил и защитник Мислав Росандич.
Противостоять словакам предстояло сборной Дании, которая незаметно подобралась к первой четвёрке и до начала матча отставала от сегодняшних оппонентов всего на одно очко, проведя, правда, на игру больше. Датчане уже успели зарекомендовать себя как крепкую команду, дающую отпор каждому сопернику, и встреча со Словакией не стала исключением.
Одной из ярких вывесок этого матча должна была встать встреча двух лучших бомбардиров чемпионата — словака Петера Цегларика и датчанина Никласа Йенсена, набравших по 7 очков к началу игры. Однако долгое время никому из них не удавалось показать себя. Немалая заслуга в этом принадлежит защитникам и голкиперам обеих команд, которые успешно сдерживали не только двух самых результативных форвардов, но и их коллег. Хотя пару раз в первом периоде номинальные хозяева могли открыть счёт. В обоих опасных моментах у ворот единственного вратаря, отыгравшего каждую минуту на этом первенстве, Себастьяна Дама непосредственное участие принял Мариан Студенич. Сперва нападающий, отобрав шайбу в своей зоне, выкатился один на один с первым номером датчан, но не сумел переиграть его. А уже буквально в следующей атаке он отдал пас на пустые ворота новичку нижегородского «Торпедо» Мареку Гривику, но тот промахнулся. Эти два момента были самыми опасными в исполнении обеих команд по итогам, пожалуй, первых двух периодов.
Вторая двадцатиминутка прошла в ещё более спокойном темпе, полностью соответствуя атмосфере на трибунах Олимпийского спортивного центра в Риге. И как бы ни старался официальный талисман чемпионата мира — ёжик Спайки создать необходимый ажиотаж, с картонными болельщиками такое вряд ли было возможно. Хорошо, что настоящие попадут на турнир уже совсем скоро.
Из того, что происходило на льду, больше всего запомнился эффектный сейв Гудачека,
На второй перерыв команды также ушли без заброшенных шайб, а официальный «твиттер» ИИХФ не постеснялся посыпать соль на рану любителям атакующего хоккея: «Если вам нравятся голы, сегодня не ваш день».
В третьем периоде команды стали играть максимально осторожно. Хоккеисты понимали, что цена ошибки с каждой секундой становилась всё больше, и старались не рисковать понапрасну. Однако ближе к середине таблицы защита датчан дрогнула, и словаки не упустили возможность этим воспользоваться.
Автором первого гола стал Петер Цегларик. 34-й номер сборной Словакии не смог с первой попытки пробить Дама, перевёл шайбу по борту на противоположный фланг и открылся на пятачке у ворот датчан. И уже спустя несколько секунд Цегларик подкараулил игровой снаряд после прострела Роберта Лантоши и отправил игровой снаряд в сетку, выйдя в единоличные лидеры в списке бомбардиров ЧМ.
Пять минут спустя в воротах сборной Дании побывала ещё одна шайба. Себастьян Дам справился с броском Лантоши с близкого расстояния, а на последовавший за ним щелчок в исполнении Адама Яношика среагировать уже не успел.
Подопечные Хайнца Элерса имели возможность отыграться, оказавшись в большинстве, но не сумели реализовать численное преимущество. Замена голкипера на шестого полевого игрока также не помогла, и датчане в третий раз за этот чемпионат закончили матч с нулём в графе «голы».
Сборная Словакии же смогла взять три очка в сложной игре и не дала сборной России занять единоличное первое место в группе А. Но в итоге словаки рискуют не попасть в четвертьфинал. Такой вариант возможен, если они проиграют два оставшихся матча (Чехия, Швеция) в основное время, а шведы в свою очередь возьмут шесть очков в своих играх и окажутся выше словаков за счёт победы в личной встрече. Чехам будет достаточно (помимо словаков) выиграть у датчан, России набрать балл в игре с белорусами, а Швейцарии обыграть британцев и не проиграть белорусам в основное время. В нашей группе
Дмитрий Сторожев