Шведов спасет только победа: прогноз на матч чемпионата мира Швеция — Словакия сегодня

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Россия - Швеция

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
16:15Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
16:15Не началсяИталия
Канада
Группа B
тв
20:15Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
20:15Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
тв
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
тв
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
тв
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
тв
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
тв
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
тв
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
тв
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Словакия
512
2
Россия
512
3
Швейцария
59
4
Чехия
58
5
Дания
68
6
Швеция
56
7
Великобритания
64
8
Беларусь
54
Группа B
1
Финляндия
513
2
США
512
3
Казахстан
610
4
Германия
59
5
Латвия
58
6
Канада
56
7
Норвегия
65
8
Италия
50
10:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Шведов спасет только победа: прогноз на матч чемпионата мира Швеция — Словакия сегодня

Важная игра для обеих команд.

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Источник: РИА "Новости"

Скромная победа над Великобританией (4:1) позволила Швеции уйти с последнего места в группе. Дублем отметился старший из братьев Кемпе, играющий в КХЛ за ЦСКА. упустила победу над Чехией. Проснулся и форвард «Сан-Хосе» Серенсен, набравший первые три очка на ЧМ. С 6 очками после 5 игр «Тре крунур» сохраняют шансы на выход в плей-офф, но помимо двух побед в основное время им еще нужно, чтобы конкуренты теряли очки. Капитан сборной Теммернес получил повреждение в матче с британцами, но уже объявил, что сыграет со словаками. По ходу турнира Швеция уже потеряла двух важных игроков: защитника Лундквиста и форварда Клингберга. На двоих они успели набрать 8 очков на турнире.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная Словакии оказалась в интересной ситуации. Сейчас она лидирует в группе А за счет победы над Россией, но может и не выйти в плей-офф, если не наберет ни одного очка в двух оставшихся матчах со шведами и чехами. Словаки накануне дожали крепкую сборную Дании, забросив две шайбы в 3-м периоде. В нападении команду тащат лучший бомбардир этого чемпионата мира Цегларик (8 очков) и Гривик (6 очков). Гудачек, пропустивший 8 голов от Швейцарии, в этот раз был надежен и провел первый матч на ноль. На ЧМ словаки не выигрывали у шведов с 2006 года, соперник сейчас мотивирован и отдыхал на день больше. БК Winline предлагает на победу Швеции в основное время коэффициент 1,61.

Андрей Санталов

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1
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Россия
2
Финляндия
Финляндия
3
Швеция
Швеция
2016
Россия
1
Канада
Канада
2
Финляндия
Финляндия
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Россия
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