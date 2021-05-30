Шведов спасет только победа: прогноз на матч чемпионата мира Швеция — Словакия сегодня

Скромная победа над Великобританией (4:1) позволила Швеции уйти с последнего места в группе. Дублем отметился старший из братьев Кемпе, играющий в КХЛ за ЦСКА. упустила победу над Чехией. Проснулся и форвард «Сан-Хосе» Серенсен, набравший первые три очка на ЧМ. С 6 очками после 5 игр «Тре крунур» сохраняют шансы на выход в плей-офф, но помимо двух побед в основное время им еще нужно, чтобы конкуренты теряли очки. Капитан сборной Теммернес получил повреждение в матче с британцами, но уже объявил, что сыграет со словаками. По ходу турнира Швеция уже потеряла двух важных игроков: защитника Лундквиста и форварда Клингберга. На двоих они успели набрать 8 очков на турнире.

Сборная Словакии оказалась в интересной ситуации. Сейчас она лидирует в группе А за счет победы над Россией, но может и не выйти в плей-офф, если не наберет ни одного очка в двух оставшихся матчах со шведами и чехами. Словаки накануне дожали крепкую сборную Дании, забросив две шайбы в 3-м периоде. В нападении команду тащат лучший бомбардир этого чемпионата мира Цегларик (8 очков) и Гривик (6 очков). Гудачек, пропустивший 8 голов от Швейцарии, в этот раз был надежен и провел первый матч на ноль. На ЧМ словаки не выигрывали у шведов с 2006 года, соперник сейчас мотивирован и отдыхал на день больше. БК Winline предлагает на победу Швеции в основное время коэффициент 1,61.



Андрей Санталов