C какого места Россия ворвется в плей-офф? Ждет ли окончательный позор Канаду и Швецию? Все расклады ЧМ-2021

Еще три дня — и на чемпионате мира по хоккею завершится групповой этап. Огромное количество сенсационных результатов привело к тому, что пока только одна сборная обеспечила себе место в плей-офф, а сразу три команды из Большой шестерки могут пролететь мимо четвертьфинала.

Группа А:

Словакия — 12 очков (5 матчей сыграно) Россия — 12 (5) Швейцария — 9 (5) Чехия — 8 (5) Дания — 8 (6) Швеция — 6 (5) Белоруссия — 4 (5) Великобритания — 4 (6)

Оставшиеся матчи:

30 мая: Белоруссия — Швейцария, Швеция — Словакия

31 мая: Чехия — Дания, Россия — Швеция

1 июня: Швейцария — Великобритания, Словакия — Чехия, Россия — Белоруссия

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--5216d93373f91899d753" data-vnd="5216d93373f91899d753" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=5216d93373f91899d753" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В группе А сборная Словакии вернула себе первое место, обыграв датчан. Словаки опережают сборную России за счет победы в личной встрече, но оставшиеся игры у словацкой команды более сложные, чем у россиян. Сборной Словакии предстоит сыграть со шведами и чехами — оба соперника предельно мотивированы, так как их попадание в плей-офф находится под угрозой. Для того, чтобы гарантировать себе место в кубковой четверке, словакам необходимо набирать в двух оставшихся матчах как минимум одно очко. Задача не самая сложная, но трудности вполне вероятны, особенно если последует поражение в воскресном матче против «Тре Крунур».

Россияне пока не гарантировали себе место в плей-офф, но для оформления этой гарантии осталось набрать лишь одно очко, а самый негативный расклад для наших сложится, если у россиян будет два поражения в оставшихся матчах, а у шведов — две победы. Тогда сборная России может не попасть в плей-офф, но поверить в такую катастрофу достаточно трудно.

С большой долей вероятности, Словакия и Россия займут два первых места в группе А, а вот за две оставшихся кубковых путевки будет отчаянная борьба. Чехи в понедельник играют с датчанами, и для обеих сборных это будет решающий момент, поскольку именно Чехия замыкает зону плей-офф, а датчане отстают на один балл.

Один из главных неудачников нынешнего турнира — сборная Швеции — продолжает бороться за попадание в плей-офф, но шансов у скандинавов не так уж и много. У них осталось два матча — против России и Словакии, и в каждом из них «Тре Крунур» надо побеждать в основное время. Потеря даже одного очка для шведов закончится вылетом с турнира, но и два выигрыша в основное время не дают стопроцентной гарантии команде Юхана Гарпенлова.

Если Швейцария в матчах с белорусами и Великобританией наберет 4 очка, то гарантировано наберет больше очков, чем шведы, и тогда им нужно будет надеяться только на неудачу чехов. Чешской сборной, для того, чтобы гарантированно отсечь шведов, нужно обыграть Данию в основное время и закончить матч со Словакией в овертайме (не важно, выиграть, или проиграть).

Группа В:

Финляндия — 13 очков (5 матчей) США — 12 (5) Казахстан — 10 (6) Германия — 9 (5) Латвия — 8 (5) Канада — 6 (5) Норвегия — 5 (6) Италия — 0 (5)

Оставшиеся матчи:

30 мая: Италия — Канада, Финляндия — Латвия

31 мая: США — Германия, Норвегия — Казахстан

1 июня: Канада — Финляндия, Италия — США, Германия — Латвия

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В группе В один четвертьфиналист уже известен — это сборная Финляндии, которая, обыграв немцев, гарантировала себе попадание в плей-офф. В воскресенье вечером финны сыграют с Латвией, и для хозяев турнира этот поединок будет иметь очень важное значение. Латвийцам необходимо побеждать Финляндию, чтобы их судьба оставалась в их собственных руках, но даже проигрыш не лишает их шансов на плей-офф. Если Латвия уступит коллективу Юкки Ялонена, то ей потребуется помощь: нужно будет, чтобы Германия проиграла США, а Канада уступила тем же финнам.

Канадцы вряд ли проиграют сборной Италии, а это значит, что матчем жизни и смерти для «кленовых листьев» будет последняя встреча группового этапа — против Финляндии. В случае поражения Канада стопроцентно не попадает в плей-офф, но даже победа ничего не гарантирует. Канадцам необходимо болеть за Норвегию в матче с Казахстаном, который может обойти Канаду, если выиграет в основное время.

Кроме этого, канадцам предпочтительнее победа Латвии в матче с Германией: немцы могут обойти Канаду, если наберут еще три очка. При этом, у Латвии и Германии есть еще по матчу в запасе по сравнению с подопечными Жерара Галлана, и канадцы даже с 12 очками могут оказаться шестыми в группе. А могут быть и третьими, но для этого нужно слишком много условий (победа Казахстана над Норвегией, победа Латвии над Германией и поражения Латвии и Германии в других матчах).

Что касается четвертьфинальных пар, то их составлять пока особого смысла не имеет, поскольку расстановка на строчках в таблицах групп еще сильно поменяется. Но на данный момент сборная России идет второй в группе А и будет играть с третьей командой группы В, которой пока является сборная Казахстана.