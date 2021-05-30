C какого места Россия ворвется в плей-офф? Ждет ли окончательный позор Канаду и Швецию? Все расклады ЧМ-2021
На ЧМ творится настоящее безумие в турнирных таблицах.
На ЧМ творится настоящее безумие в турнирных таблицах.
Еще три дня — и на чемпионате мира по хоккею завершится групповой этап. Огромное количество сенсационных результатов привело к тому, что пока только одна сборная обеспечила себе место в
Группа А:
Оставшиеся матчи:
В группе А сборная Словакии вернула себе первое место, обыграв датчан. Словаки опережают сборную России за счет победы в личной встрече, но оставшиеся игры у словацкой команды более сложные, чем у россиян. Сборной Словакии предстоит сыграть со шведами и чехами — оба соперника предельно мотивированы, так как их попадание в
Россияне пока не гарантировали себе место в
С большой долей вероятности, Словакия и Россия займут два первых места в группе А, а вот за две оставшихся кубковых путевки будет отчаянная борьба. Чехи в понедельник играют с датчанами, и для обеих сборных это будет решающий момент, поскольку именно Чехия замыкает зону
Один из главных неудачников нынешнего турнира — сборная Швеции — продолжает бороться за попадание в
Если Швейцария в матчах с белорусами и Великобританией наберет 4 очка, то гарантировано наберет больше очков, чем шведы, и тогда им нужно будет надеяться только на неудачу чехов. Чешской сборной, для того, чтобы гарантированно отсечь шведов, нужно обыграть Данию в основное время и закончить матч со Словакией в овертайме (не важно, выиграть, или проиграть).
Группа В:
Оставшиеся матчи:
В группе В один четвертьфиналист уже известен — это сборная Финляндии, которая, обыграв немцев, гарантировала себе попадание в
Канадцы вряд ли проиграют сборной Италии, а это значит, что матчем жизни и смерти для «кленовых листьев» будет последняя встреча группового этапа — против Финляндии. В случае поражения Канада стопроцентно не попадает в
Кроме этого, канадцам предпочтительнее победа Латвии в матче с Германией: немцы могут обойти Канаду, если наберут еще три очка. При этом, у Латвии и Германии есть еще по матчу в запасе по сравнению с подопечными Жерара Галлана, и канадцы даже с 12 очками могут оказаться шестыми в группе. А могут быть и третьими, но для этого нужно слишком много условий (победа Казахстана над Норвегией, победа Латвии над Германией и поражения Латвии и Германии в других матчах).
Что касается четвертьфинальных пар, то их составлять пока особого смысла не имеет, поскольку расстановка на строчках в таблицах групп еще сильно поменяется. Но на данный момент сборная России идет второй в группе А и будет играть с третьей командой группы В, которой пока является сборная Казахстана.
Максим Замятин