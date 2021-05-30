Россия на ЧМ играет незрелищно, зато очень правильно. Такой хоккей приведет ее к золоту?
Максимум аккуратности, минимум авантюры и два мощных козыря в рукаве.
Максимум аккуратности, минимум авантюры и два мощных козыря в рукаве.
Сборная России по хоккею на ЧМ-2021 приближается к концу группового этапа. В пяти прошедших матчах у наших парней четыре победы, в турнирной таблице мы занимаем второе место, уступая только словакам
Вся эта поверхностная статистика подтверждает общее впечатление от выступления России на ЧМ: в рамках этого турнира наша сборная смотрится убедительно и по праву может считаться одним из его главных фаворитов. Это приятное и несколько неожиданное впечатление, так как перед началом форума расклад был несколько иной.
Впрочем,
Будем честными: игра сборной России в столице Латвии — не самое увлекательное и красивое зрелище. В ней больше труда и работы, чем искусства и кайфа; больше осторожности и аккуратности, чем смелости, креатива и авантюры. Но, извините — это хоккей Валерия Брагина! Он, разумеется, не плохой, но и не идеальный, и я вполне допускаю, что
Российские любители хоккея не первый год знают Брагина и вряд ли сейчас
Не по такому сценарию на чемпионате мира прошли две встречи. Великобританию удалось сокрушить в первом периоде — ну так это была Великобритания! Да ещё с чехами получилась бодрая перестрелка, но это была первая игра турнира, где свежи эмоции хоккеистов, к тому же России удалось забить быстрый гол. Но, кстати, даже в той встрече наши, выходя трижды вперёд в счёте, не бежали добивать податливых в
Высочайший класс отдельных исполнителей — это тот фактор, который часто вытаскивал команды Брагина из сложных ситуаций. И этот ЧМ не становится исключением. Причём я не понимаю до конца, как это работает. Вот играет команда правильно, по тренерскому заданию, никто не рискует, не раскрывается, не делает лишних движений, а потом раз и «выстреливает» Григоренко или Толчинский. Почему вдруг хоккеисты в
Короче говоря, у России есть ребята, которые могут решить эпизод, и это невероятно важное умение при системе игры нашей сборной. Это не только Григоренко и Толчинский, но и спящий пока Шалунов, и Барабанов, и Бурдасов, и Тарасенко. Вот очень жаль, что травму получил Окулов.
Другой серьёзный козырь России в Риге — это большинство. Этот компонент нас выручил и с чехами, и в двух последних матчах с датчанами и швейцарцами. В них наши натыкались на высочайшего уровня самоотдачу соперника, который никак не желал «плыть» под академичным давлением подопечных Брагина, и тут на помощь приходило большинство. Данию «сломал» Морозов, Швейцарию огорчил Бурдасов. Правда, швейцарцы затем эту шайбу отыграли, но вовремя включился фактор Толчинского.
На ЧМ-2021 Россия играет хорошо, правильно, пускай и неярко. Может, это и к лучшему в преддверии
В терпении мы на этом турнире пока проиграли только словакам. Но в той игре у наших было совсем уж плохое движение, сказалась расслабленность, обусловленная и рутиной группового этапа, и тренировочной атмосферой на ЧМ. К тому же словаки настроились на игру очень серьёзно. Не оправдываю ребят, но могу их понять. И вряд ли подобная проблема повторится, потому что с характером у сборных Брагина всегда полный порядок, да и проходные матчи фактически закончились.
Нужно отметить хотя бы коротко и Александра Самонова. Он играет точно так же, как и вся сборная — неярко, но надёжно, пытаясь доказать всем, что приезд Сергея Бобровского ещё ничего не значит. Вратарский вопрос у сборной России пока не закрыт (об этом будем говорить только в плей-офф), но за последний рубеж, безусловно, уже не так тревожно, как перед стартом турнира.
Впереди у России заключительные матчи группового этапа со шведами и белорусами, а затем — главная часть турнира. Уже можно говорить, что наша команда системно готова к
Лев Лукин