Россия на ЧМ играет незрелищно, зато очень правильно. Такой хоккей приведет ее к золоту?

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Россия - Швеция

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
16:15Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
16:15Не началсяИталия
Канада
Группа B
тв
20:15Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
20:15Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
тв
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
тв
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
тв
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
тв
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
тв
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
тв
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
тв
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Словакия
512
2
Россия
512
3
Швейцария
59
4
Чехия
58
5
Дания
68
6
Швеция
56
7
Великобритания
64
8
Беларусь
54
Группа B
1
Финляндия
513
2
США
512
3
Казахстан
610
4
Германия
59
5
Латвия
58
6
Канада
56
7
Норвегия
65
8
Италия
50
14:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Россия на ЧМ играет незрелищно, зато очень правильно. Такой хоккей приведет ее к золоту?

Максимум аккуратности, минимум авантюры и два мощных козыря в рукаве.

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фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Сборная России по хоккею на ЧМ-2021 приближается к концу группового этапа. В пяти прошедших матчах у наших парней четыре победы, в турнирной таблице мы занимаем второе место, уступая только словакам из-за результата личной встречи. Стоит отметить, что у нашей команды лучшая разница забитых/пропущенных шайб на турнире (+11), по количеству голов (19 шайб) мы незначительно уступаем только Германии (20) и Казахстану (21), при этом у последних сыграно на один матч больше. Надёжность обороны на мировом форуме у нас также третья (8 голов) — меньше пропущенным шайбам огорчались только финны и американцы (по 6).

Вся эта поверхностная статистика подтверждает общее впечатление от выступления России на ЧМ: в рамках этого турнира наша сборная смотрится убедительно и по праву может считаться одним из его главных фаворитов. Это приятное и несколько неожиданное впечатление, так как перед началом форума расклад был несколько иной.

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Впрочем, плей-офф ЧМ (от попадания в который Россию отделяет лишь теория вероятности) — вещь весьма специфическая. Всего по одному матчу на каждой стадии, и в каждом из них может случиться всё, что угодно. Особенно на этом сумасшедшем рижском турнире, где Канада и Швеция рискуют не выйти из группы, словаки лидируют в своей восьмёрке, а Казахстан спокойно идёт к выполнению сенсационной задачи. Поэтому смотреть надо не на цифры, а на хоккей, который показывает наша сборная, чтобы понимать, чего от неё можно ждать в матчах на вылет.

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Будем честными: игра сборной России в столице Латвии — не самое увлекательное и красивое зрелище. В ней больше труда и работы, чем искусства и кайфа; больше осторожности и аккуратности, чем смелости, креатива и авантюры. Но, извините — это хоккей Валерия Брагина! Он, разумеется, не плохой, но и не идеальный, и я вполне допускаю, что кого-то он вгоняет в сон. Он идёт в разрез с официальной идеологией руководителей ФХР, недавно заболевших «советским хоккеем», не стыкуется с тем, во что играла молодёжка Ларионова и юниорская сборная Лещёва. Однако у него даже больше шансов принести России результат. И это самое важное, потому что за последние семь лет на чемпионатах мира у национальной сборной было всё, кроме него. Ну не будем же мы считать бесконечные бронзовые медали серьёзным достижением для турниров, где за золото реально бьются 4−5 команд?

Российские любители хоккея не первый год знают Брагина и вряд ли сейчас чему-то удивляются, глядя на игру первой сборной. Тягучий, нервный, местами невероятно осторожный хоккей, в котором главное не созидание, а разрушение. Наша сборная не форсирует события, не выходит из раздевалки сминать соперника, а методично, упорно пытается играть правильно, несколько даже академично, пробуя раскачать оппонента и в конце концов сломить его, заставить ошибиться. Если проводить аналогии с боксом, то эта команда никогда не ставит на быстрый нокаут, да и вообще предпочитает победы по очкам.

Не по такому сценарию на чемпионате мира прошли две встречи. Великобританию удалось сокрушить в первом периоде — ну так это была Великобритания! Да ещё с чехами получилась бодрая перестрелка, но это была первая игра турнира, где свежи эмоции хоккеистов, к тому же России удалось забить быстрый гол. Но, кстати, даже в той встрече наши, выходя трижды вперёд в счёте, не бежали добивать податливых в общем-то чехов, а уходили играть по результату. Получалось, правда, не очень, но в той игре нужно как раз сделать скидку на отсутствие должной «химии» между хоккеистами, которые впервые вышли в таком составе на лёд. А победный гол Григоренко — это брагинская классика чистой воды! Вдруг при равной и плотной игре два наших хоккеиста за счёт индивидуального мастерства соображают гол на последних секундах. Драма на ровном месте — всё как любит Валерий Николаевич!

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Высочайший класс отдельных исполнителей — это тот фактор, который часто вытаскивал команды Брагина из сложных ситуаций. И этот ЧМ не становится исключением. Причём я не понимаю до конца, как это работает. Вот играет команда правильно, по тренерскому заданию, никто не рискует, не раскрывается, не делает лишних движений, а потом раз и «выстреливает» Григоренко или Толчинский. Почему вдруг хоккеисты в какой-то момент берут инициативу на себя? Или срабатывает какая-то тренерская чуйка у Брагина? Он ведь не такой простой, как кажется на пресс-конференциях, где из него ни слова, кроме банальщины, не вытянешь. Для взрослого ЧМ он новичок, но в плане работы с людьми разного характера ему опыта не занимать.

Короче говоря, у России есть ребята, которые могут решить эпизод, и это невероятно важное умение при системе игры нашей сборной. Это не только Григоренко и Толчинский, но и спящий пока Шалунов, и Барабанов, и Бурдасов, и Тарасенко. Вот очень жаль, что травму получил Окулов. Ему-то уж точно не занимать мастерства в моменте.

Другой серьёзный козырь России в Риге — это большинство. Этот компонент нас выручил и с чехами, и в двух последних матчах с датчанами и швейцарцами. В них наши натыкались на высочайшего уровня самоотдачу соперника, который никак не желал «плыть» под академичным давлением подопечных Брагина, и тут на помощь приходило большинство. Данию «сломал» Морозов, Швейцарию огорчил Бурдасов. Правда, швейцарцы затем эту шайбу отыграли, но вовремя включился фактор Толчинского.

На ЧМ-2021 Россия играет хорошо, правильно, пускай и неярко. Может, это и к лучшему в преддверии плей-офф, где любая ошибка может выкинуть из борьбы за золото, а наши как раз пока большую часть матчей только и делают, что учатся эти возможные ошибки минимизировать.

В терпении мы на этом турнире пока проиграли только словакам. Но в той игре у наших было совсем уж плохое движение, сказалась расслабленность, обусловленная и рутиной группового этапа, и тренировочной атмосферой на ЧМ. К тому же словаки настроились на игру очень серьёзно. Не оправдываю ребят, но могу их понять. И вряд ли подобная проблема повторится, потому что с характером у сборных Брагина всегда полный порядок, да и проходные матчи фактически закончились.

Нужно отметить хотя бы коротко и Александра Самонова. Он играет точно так же, как и вся сборная — неярко, но надёжно, пытаясь доказать всем, что приезд Сергея Бобровского ещё ничего не значит. Вратарский вопрос у сборной России пока не закрыт (об этом будем говорить только в плей-офф), но за последний рубеж, безусловно, уже не так тревожно, как перед стартом турнира.

Впереди у России заключительные матчи группового этапа со шведами и белорусами, а затем — главная часть турнира. Уже можно говорить, что наша команда системно готова к плей-офф, а в оставшихся играх «предвариловки» Брагину предстоит вписать в состав новичков и окончательно определиться с игровыми сочетаниями.

Лев Лукин

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