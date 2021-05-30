«Мы — Россия, мы — «Красная машина». Почему жизнь Загитовой неразрывно связана с хоккеем

Да с такой поддержкой российские хоккеисты обязаны выиграть чемпионат мира!

Алина Загитова просто обожает хоккей! Олимпийская чемпионка вместе со всей страной переживает за сборную России на чемпионате мира и не скупится на эмоции.

По-другому и быть не могло, ведь жизнь Загитовой с самого детства неразрывно связана с хоккеем, а о её любимом игроке большинство болельщиков никогда даже не слышало.

Так чем же очаровательную фигуристку привлекает брутальный вид спорта для настоящих мужчин?

Профессия отца предопределила судьбу Загитовой

Судьба Алины Загитовой с самого детства неразрывно связана с хоккеем. Отец олимпийской чемпионки Ильназ Загитов начинал карьеру ещё в первенстве СССР, а в сумме провёл за родную «Ижсталь» 15 сезонов. Шанс пробиться в элиту Загитов получил в 17 лет после перехода в «Авангард», однако закрепиться в омской команде ему не удалось. Трудолюбивый защитник вместе с семьёй менял клубы и города, но неизменно возвращался в Ижевск, где стал настоящей легендой. Там же Загитов начал тренировать. И пусть спортивные успехи Ильназа несоизмеримо ниже, чем у его старшей дочери, именно спортивный путь отца предопределил судьбу Алины.

С самого детства сёстры Загитовы были обречены на то, чтобы кататься на коньках. Алина уверена, будь она мальчиком, родители обязательно отдали бы её в хоккей.

«Когда мама была беременна мной, я уже ходила на хоккей. Потом с самого детства посещала матчи. Мне кажется, родители думали, что будет мальчик. И хотели меня уже отдать в хоккей. Но так получилось, что родилась я, и моя связана жизнь с фигурным катанием», — рассказывала Загитова.

Загитова переехала в Москву, когда отец играл в Ижевске

Впервые Алина встала на коньки в Альметьевске, где отец выступал за местный «Нефтяник». Сначала девочка не получала удовольствия от нового занятия и выходила на лёд со слезами, но вскоре освоилась и с нетерпением ждала тренировок.

«Алина фактически выросла в ледовом дворце. Другой судьбы у неё не было — только стать фигуристкой. Тем более в Альметьевске была секция фигурного катания. Я купил ей конёчки, и она, держась за стульчик, делала первые шаги по льду альметьевского дворца спорта «Юбилейный», — рассказывал Загитов.

Добиться прогресса Алине удалось после очередного возвращения семьи в Ижевск. Фигуристка попала в группу тренера Натальи Антипиной, из которой в 2014 году перешла к Этери Тутберидзе. Из-за работы отца Загитова отправилась в Москву без родителей. Рядом была только бабушка.

Главный успех в жизни старшей дочери Ильназ Загитов тоже встретил в Ижевске. Во время произвольной программы на Олимпиаде в Пхёнчхане мужчина так нервничал, что даже не смотрел победный прокат Алины. По иронии, золото Загитовой стало для нашей команды одним из двух на Играх в Пхёнчхане. Второе принесли хоккеисты, за которых Алина переживала уже в статусе олимпийской чемпионки.

«Красная машина» привела Загитову к победе

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Алина никогда не скрывала своего особого отношения к хоккею. После приостановки карьеры Загитова стала часто появляться на трибунах во время матчей КХЛ.

«Мне больше хоккей нравится, чем футбол. Я переживаю за красивую игру. В исполнении своего папы. Знаю Овечкина, Малкина — это легендарные люди. Люблю всех наших хоккеистов», — признавалась Загитова.

Неудивительно, что именно тему хоккея Алина выбрала для своей команды на шоу-турнире Кубок Первого канала. В зрелищном командном номере фигуристы из «Красной машины» катались в именных хоккейных свитерах, а в конце устроили фейерверк из клюшек. В специальном видеоролике команду Алины поддержали Кирилл Капризов, Александр Овечкин и Илья Ковальчук. Хоккеисты пообещали болеть за «Красную машину», и их поддержка сработала! Команда Загитовой выиграла турнир, оставив позади команду Евгении Медведевой.

«Красная машина» — это символ России, побед. Я люблю хоккей, моя жизнь с ним связана. Название пришло само собой. Плюс ко всему Этери Георгиевна мне тоже помогла, сказала, что меня многое связывает с хоккеем и было бы прикольно. Алина Загитова российская фигуристка

«Мы уверены, что вы сильнее всех»

Загитова внимательно следит за хоккеем и тепло поддерживает наших парней накануне крупных турниров. Перед молодёжным чемпионатом мира фигуристка записала российской команде трогательное видеообращение.

«Ребята, я в вас верю. Вы всё сможете. Не волнуйтесь. Главное — идти вперёд. Я за вас болею», — говорила Алина.

Тогда напутствие олимпийской чемпионки молодым хоккеистам не помогло, но, несмотря на это, Алина остаётся верна себе. Сейчас фигуристка болеет за основную сборную России на чемпионате мира.

«Ребята, наша сборная! Весь сезон вы дарили нам радость своей игрой, а сейчас вы на главном турнире года. Мы знаем, как долго вы к этому шли, несмотря ни на что, вопреки всему. Мы уверены, что вы сильнее всех, быстрее всех и точнее всех. Мы знаем, на что вы способны, и верим, что вы победите всех соперников и завоюете золотые медали.

Вы не одни, вместе с вами вся наша страна, миллионы болельщиков: от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Сочи. Мы будем переживать за вас и радоваться вашим победам. Желаем вам только успеха и победы. Мы — Россия, мы — «Красная машина». Мы победим! — сказала Загитова.

Да с такой поддержкой российские хоккеисты просто обязаны выиграть чемпионат мира. Недаром сразу после публикации видеообращения Алины сборная России обыграла Швейцарию и стала лидером группы. Хочется верить, что «Красная машина» и дальше будет радовать своего самого преданного фаната из мира фигурного катания, а заодно и миллионы россиян.