Терещенко: Сборной России стоит опасаться встречи с Канадой в четвертьфинале ЧМ

«Конечно, стоит опасаться встречи с Канадой в четвертьфинале. Еще раз повторюсь: это канадцы, которые будут от начала и до конца сражаться на льду. А Россия для них с советских времен — максимальный раздражитель. Поэтому готовиться к сопернику нужно максимально качественно.



В ¼ финала лучше с ними не встречаться? Это хоккей. Тут никогда не знаешь, с кем будет удобнее. Нужно просто выходить и одерживать победу», — цитирует Терещенко RT на русском.