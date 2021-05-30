Терещенко: Сборной России стоит опасаться встречи с Канадой в четвертьфинале ЧМ
Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказал мнение, что сборная Канады может стать опасным оппонентом для России в четвертьфинале ЧМ-2021.
Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказал мнение, что сборная Канады может стать опасным оппонентом для России в четвертьфинале ЧМ-2021.
Россияне занимают 2-е место в группе А с 12 очками, канадцы идут 6-ми в группе В с 6 очками.
«Конечно, стоит опасаться встречи с Канадой в четвертьфинале. Еще раз повторюсь: это канадцы, которые будут от начала и до конца сражаться на льду. А Россия для них с советских времен — максимальный раздражитель. Поэтому готовиться к сопернику нужно максимально качественно.
В ¼ финала лучше с ними не встречаться? Это хоккей. Тут никогда не знаешь, с кем будет удобнее. Нужно просто выходить и одерживать победу», — цитирует Терещенко RT на русском.