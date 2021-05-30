Бобровский о ЧМ: Сил и эмоций у меня более чем достаточно. Вызов в сборную — всегда большая честь

«За время, пока не удавалось выступать за национальную команду, следил за всеми матчами, всегда был в курсе ее результатов. После окончания сезона в НХЛ сил и эмоций у меня более чем достаточно, ведь вызов в сборную — это всегда большая честь. Вызов в сборную России поступил после последней игры серии с “Тампой”. Долго не думал, сразу принял решение ехать на чемпионат мира.



Руководство сборной сработало очень оперативно: мне сразу заказали билеты и оформили все необходимые документы. Что касается “пузыря”, условий в нем, то я приехал прежде всего играть и помогать команде. Да, условия непривычные, но в текущих реалиях создано все необходимое. Питание, проживание — все на высоком уровне», — сказал Бобровский.