Сборная Канады разгромила команду Италии в матче чемпионата мира по хоккею

В составе победителей шайбы забросили Коул Перфетти (3-я минута), Эндрю Манжипан (9, 35), Трой Стечер (12), Адам Хенрик (12), Максим Комтуа (38) и Брэндон Пирри (56). У итальянцев отличился Анджело Мичели (31).

Сборная Канады одержала третью победу подряд после трех поражений на старте турнира. Канадцы с девятью очками поднялись на пятое место в турнирной таблице группы B. В заключительной встрече группового этапа команда Канады 1 июня сыграет с финнами.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/qt4UMo8LPr4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Итальянцы потерпели шестое поражение в основное время и не набрали очков на турнире. Команда лишилась шансов подняться с последнего места в группе. В заключительной встрече итальянские хоккеисты 1 июня сыграют с командой США.