Швейцарцы разделались с Беларусью — 6:0! И обошли сборную России в таблице на ЧМ

Вечернюю программу игрового дня чемпионата мира по хоккею открывал матч между сборными Беларуси и Швейцарии. Казалось бы, фаворит встречи сразу известен, ведь подопечные Михаила Захарова занимают последнюю строчку в группе. Однако свои четыре очка белорусская дружина заработала в матчах против фаворитов — Чехии и Швеции. Наверняка швейцарцы обращали на это внимание и должным образом подготовились к матчу.

Можно ли сказать, что белорусы провалились на этом турнире? Кто-то изначально не верил в сборную, кто-то ставил на выход в нокаут-раунд. Михаил Захаров и его подопечные набрали ноль очков в ключевых противостояниях со Словакией, Великобританией и Данией. Обыгрывать шведов и огрызаться в матче с чехами — это хорошо, но и у прямых конкурентов надо побеждать. Иначе как можно говорить о четвертьфинале?

Тем не менее, сборная Беларуси сохраняла теоретические шансы на выход из группы. Не всё зависело от дружины Захарова, но без победы над Швейцарией ни один из расчетов не работал.

«Знаете, есть вопросы по иностранцам. Раз ты выходишь, надо готовиться на ЧМ. К сожалению, они приехали поздно. Они не готовы, однозначно», — сказал Михаил Захаров после поражения датчанам. Сегодня его слова отразились на стартовом ростере белорусов: вне заявки остались Дэнни Тэйлор, Ник Бэйлен, Франсис Паре и Шейн Принс. Риск или вынужденная мера? Стоит отметить, что некоторые иностранцы, в частности Бэйлен, допустили немало ключевых ошибок в прошлых матчах. Но только ли в игроках дело?

Матч начался под тотальным превосходством Швейцарии. Номинальные гости очень быстро смогли перевести свои старания в забитый гол. Для этого им понадобилось всего 36 секунд!

Через какое-то время подопечные Захарова отошли от шока и смогли вкатиться в игру. У хоккеистов стали появляться моменты. Пару хороших бросков нанес Михаил Стефанович, однако Дженони, вратарь швейцарцев, был надежен. Его партнеры, в свою очередь, старались реализовать все свои попытки. Под занавес периода они сделали счёт 2:0.

Во второй трети швейцарцы продолжали показывать, кто тут фаворит. Уже на второй минуте периода они забросили третью шайбу и отправили вратаря Шостака на скамейку, его место занял Алексей Колосов. Позже досталось и Колосову. Посмотрите, как легко швейцарцы обыгрывают белорусскую оборону. Как нож сквозь масло.

На третий период команды вышли без особо настроя. Оба коллектива хотели побыстрее доиграть этот матч. Правда, швейцарцы попутно забросили ещё две шайбы.

После первых трёх матчей, в копилке у белорусов было четыре очка. Неплохо, учитывая грозных соперников в лице Словакии, Швеции и Чехии. Но больше дружине Захарова набрать пока не удалось. В первый день лета белорусы сыграют свой последний матч на турнире против россиян. Удастся ли Шаранговичу и его партнерам хлопнуть дверью напоследок — большой вопрос.

«С такими бойцами и напарниками на лавке, этому парню (Климовичу — Прим. “Чемпионата”) в этой сборной делать нечего, жаль. Освободите лавку, её надо заслужить», — подытожил тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский в своём «Инстаграме».