Капитан сборной Беларуси Шарангович объяснил причины поражения со счётом 0:6 в матче ЧМ

«Все ребята хотели победить. Не хочется после матча сидеть с грустными лицами. Уверен, все игроки стараются выходить и биться до конца. Когда пропускаешь в первой смене гол, это сказывается на дальнейшем. Может, нам не хватает энергии.

Всё начинается с обороны. Если мы плохо играем в зоне защиты, значит мы там теряем много сил. На атаку их не хватает, и мы идём меняться. В зоне соперника где-то ищем лишние передачи. Надо было сыграть от простого, больше нацеливаться на ворота", — передаёт слова Шаранговича корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.