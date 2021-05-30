«Освободите лавку, ее надо заслужить»: Грабовский — игрокам сборной Белоруссии
Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский отреагировал на поражение сборной Белоруссии от команды Швейцарии (0:6) в матче группового этапа чемпионата мира — 2021.
Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский отреагировал на поражение сборной Белоруссии от команды Швейцарии (0:6) в матче группового этапа чемпионата мира — 2021.
Бывшему хоккеисту сборной Белоруссии не понравилась реакция игроков на силовой прием против форварда Данилы Климовича.
«С такими бойцами и напарниками на лавке этому парню в этой сборной делать нечего, жаль. Освободите лавку, ее надо заслужить», — написал в инстаграме Грабовский.
Напомним, сборная Белоруссии после сегодняшнего поражения от Швейцарии лишилась шансов на выход в