Шведы победили словаков и сохранили шансы на выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Маркус Сёренсен (31-я минута), Виктор Олофссон (52) и Исак Лундстрём (60). У проигравших отличился Петер Цегларик (20).

Цегларик забросил четвертую шайбу на турнире и сделал пять результативных передач. Такие же показатели у форварда сборной Канады Адама Хенрика. Они возглавляют таблицу лучших бомбардиров турнира.

Сборная Швеции набрала девять очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. У словаков осталось 12 очков, они располагаются на третьей позиции. Лидируют в группе А швейцарцы, второе место занимают россияне, у обеих команд по 12 очков. В заключительном матче группового этапа шведы 31 мая сыграют со сборной России, а команда Словакии 1 июня встретится с чехами.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2npbR3Q2UNo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В случае поражения от словаков сборная Швеции потеряла бы шансы на выход в плей-офф турнира. Четвертьфинальные матчи на чемпионатах мира проводятся с турнира 2000 года в Санкт-Петербурге. Ранее четыре лучшие команды сначала разыгрывали медали в специальном круговом турнире, а затем на протяжении нескольких лет лучшие сборные после двух групповых этапов пробивались в стадию полуфинала. Именно в 2000 году сборная Швеции показала худший результат на чемпионатах мира в ХХI веке, заняв седьмое место.